Με μια απλή φωτογραφία του χεριού θα μπορείτε να ανιχνεύσετε σπάνια διαταραχή υγείας

Ερευνητές διαπίστωσαν ότι ένα μοντέλο ΑΙ που χρησιμοποιεί μόνο εικόνες του πίσω μέρους του χεριού και μιας σφιγμένης γροθιάς αναγνώρισε την πάθηση με εντυπωσιακή ακρίβεια.

Αυτό έχει σημασία επειδή αυτή η σπάνια ορμονική διαταραχή συχνά αναπτύσσεται και διαγιγνώσκεται αργά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές εάν η θεραπεία καθυστερήσει.

Γιατί η ακρομεγαλία εντοπίζεται δύσκολα

Η ακρομεγαλία συμβαίνει όταν το σώμα παράγει υπερβολική αυξητική ορμόνη, συνήθως λόγω ενός καλοήθους όγκου στην υπόφυση. Στους ενήλικες, αυτή η περίσσεια ορμόνης σταδιακά διευρύνει τα χέρια, τα πόδια και τα οστά του προσώπου και μπορεί επίσης να επηρεάσει την καρδιά, τις αρθρώσεις, την αρτηριακή πίεση, τον ύπνο και το σάκχαρο του αίματος. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι αλλαγές συχνά εκτυλίσσονται με την πάροδο των ετών, επομένως οι ασθενείς και οι κλινικοί γιατροί μπορεί να μην αναγνωρίζουν το μοτίβο νωρίς.

Αυτή η καθυστέρηση έχει σημασία. Όταν η ακρομεγαλία δεν αντιμετωπίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας και πρόωρο θάνατο, αν και τα αποτελέσματα βελτιώνονται σημαντικά με τη θεραπεία. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο ένα πρόωρο, απλούστερο εργαλείο διαλογής είναι ελκυστικό, ειδικά σε μέρη χωρίς εύκολη πρόσβαση σε ενδοκρινολόγους.

Τι διαπίστωσε η νέα έρευνα

Στη νέα πολυκεντρική παρατηρητική μελέτη, ερευνητές στην Ιαπωνία δημιούργησαν ένα σύστημα ΑΙ βαθιάς μάθησης για την ανίχνευση της ακρομεγαλίας από δύο τύπους εικόνων: μια φωτογραφία πίσω όψης της παλάμης και μια φωτογραφία με σφιγμένη γροθιά. Η ομάδα ανέλυσε 716 συμμετέχοντες (317 άτομα με ακρομεγαλία και 399 στην ομάδα ελέγχου).

Το έργο σχεδιάστηκε σκόπιμα με γνώμονα την ιδιωτικότητα: κανείς συμμετέχων δεν ήταν ανάγκη να αποκαλύψει οτιδήποτε άλλο για την ταυτότητά του, παρά μόνο να παρέχει αυτές τις δύο φωτογραφίες.

Αντί να βασίζονται σε φωτογραφίες προσώπου ή εικόνες παλάμης (όπου είναι εμφανή τα δαχτυλικά αποτυπώματα), οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μόνο το πίσω μέρος του χεριού και τη σφιγμένη γροθιά. Το Πανεπιστήμιο Κόμπε δήλωσε ότι αυτή η προσέγγιση βοήθησε την ομάδα να συγκεντρώσει περισσότερες από 11.000 εικόνες σε 15 ιατρικές εγκαταστάσεις στην Ιαπωνία για εκπαίδευση και επικύρωση.

Πόσο ακριβής ήταν η διάγνωση;

Το μοντέλο ΑΙ είχε εξαιρετικά καλή απόδοση: έφτασε σε ευαισθησία 0,89 και ειδικότητα 0,91, με ROC-AUC 0,96. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι εντόπισε σωστά τις περισσότερες περιπτώσεις ακρομεγαλίας, ενώ παράλληλα απέκλεισε σωστά τα περισσότερα άτομα που δεν είχαν την ασθένεια.

Επίσης, ξεπέρασε τις επιδόσεις των ενδοκρινολόγων που αξιολόγησαν τις ίδιες εικόνες. Σε αυτήν τη σύγκριση, η ευαισθησία των ειδικών κυμάνθηκε από 0,54 έως 0,94, σταθερά χαμηλότερα από το 0,89 του μοντέλου ΑΙ, ενώ η ειδικότητά τους κυμάνθηκε από 0,66 έως 0,75. Η εργασία ανέφερε επίσης ότι ορισμένες ψευδώς αρνητικές περιπτώσεις ήταν δύσκολες ακόμη και για τους ενδοκρινολόγους, υποδηλώνοντας ότι το μοντέλο δοκιμαζόταν σε πραγματικά απαιτητικά παραδείγματα και όχι σε προφανή.

Γιατί τα χέρια μπορεί να είναι αρκετά

Αυτή η ιδέα είναι λιγότερο παράξενη από όσο ακούγεται. Η ακρομεγαλία συχνά προκαλεί διεύρυνση και αναμόρφωση των χεριών, και η μελέτη σημειώνει ότι στην πράξη οι κλινικοί γιατροί χρησιμοποιούν ήδη ανεπίσημα ορατές αλλαγές στα χέρια και το λεγόμενο «σημάδι της γροθιάς». Η Τεχνητή Νοημοσύνη φαίνεται να διδάχτηκε την κάθε λεπτή μορφολογία που μπορεί να είναι δύσκολο για το ανθρώπινο μάτι να ποσοτικοποιήσει με συνέπεια. Η θερμική ανάλυση των ερευνητών υπέδειξε ότι το μοντέλο επικεντρώθηκε σε χαρακτηριστικά των χεριών, όπως οι αρθρώσεις των δακτύλων, τα νύχια στη σφιγμένη γροθιά και η περιοχή κοντά στη βάση του αντίχειρα.

Αντιπροσωπευτικές εικόνες χεριών συμμετεχόντων στην έρευνα εξάγουν έναν θερμικό χάρτη των τμημάτων της εικόνας που είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση στην πρόβλεψη. A–D: ραχιαίο χέρι ατόμου με ακρομεγαλία, σφιγμένη γροθιά ατόμου με ακρομεγαλία, ραχιαίο χέρι ατόμου στην ομάδα ελέγχου και σφιγμένη γροθιά ατόμου στην ομάδα ελέγχου, αντίστοιχα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να διαγνώσει την ακρομεγαλία μόνη της από μια φωτογραφία smartphone στο σπίτι. Η ακρομεγαλία εξακολουθεί να απαιτεί κλινική αξιολόγηση, εξετάσεις αίματος για IGF-1 και δυναμική αυξητικής ορμόνης, και απεικόνιση για τον εντοπισμό του υποκείμενου όγκου όταν οι βιοχημικές εξετάσεις είναι ανώμαλες. Αυτό που προτείνει αυτή η μελέτη είναι ένα πιθανό εργαλείο διαλογής ή παραπομπής που θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς να αναγνωρίσουν την πάθηση νωρίτερα.

Τι θα μπορούσε να αλλάξει αυτό στην πραγματική φροντίδα

Το μεγαλύτερο πιθανό όφελος είναι η πιο έγκαιρη διάγνωση. Εάν ένα εργαλείο που προστατεύει την ιδιωτικότητα μπορούσε να επισημάνει άτομα που χρειάζονται ενδοκρινική αξιολόγηση, θα μπορούσε να συντομεύσει το μακρύ διαγνωστικό ταξίδι που συχνά ορίζει την ακρομεγαλία. Αυτό θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην πρωτοβάθμια περίθαλψη ή σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε ειδικούς.

Ωστόσο, πρόκειται ακόμα για μια τεχνολογία κλινικής υποστήριξης σε πρώιμο στάδιο, όχι για αντικατάσταση των γιατρών. Η μελέτη διεξήχθη στην Ιαπωνία και το μοντέλο θα χρειαστεί ευρύτερη εξωτερική επικύρωση σε άλλους πληθυσμούς και σε πραγματικά περιβάλλοντα προτού κάποιος το αντιμετωπίσει ως συνήθη ιατρική πρακτική. Αυτή η διευκρίνιση είναι σημαντική, παρόλο που τα πρώτα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί οι ερευνητές δεν χρησιμοποίησαν φωτογραφίες προσώπου;

Οι ερευνητές επέλεξαν το πίσω μέρος του χεριού και τη σφιγμένη γροθιά για να μειώσουν τις ανησυχίες για την ιδιωτικότητα, ενώ παράλληλα καταγράφουν ορατές αλλαγές που συνδέονται με την ακρομεγαλία.

Ποια είναι τα πρώιμα σημάδια της ακρομεγαλίας που συχνά παραβλέπουν οι άνθρωποι;

Συνήθεις πρώιμες ενδείξεις περιλαμβάνουν τη διεύρυνση των χεριών ή των ποδιών, αλλαγές στο μέγεθος δαχτυλιδιών και παπουτσιών, μια πιο φαρδιά μύτη ή γνάθο, πιο παχύ δέρμα, πονοκεφάλους, εφίδρωση, πόνο στις αρθρώσεις και προβλήματα ύπνου. Επειδή αυτές οι αλλαγές εμφανίζονται σταδιακά, είναι εύκολο να παραβλεφθούν ή να αποδοθούν σε άλλες παθήσεις.

Θα μπορούσε αυτό το είδος ΑΙ να χρησιμοποιηθεί για άλλες σπάνιες ασθένειες;

Πιθανώς. Η ευρύτερη συνέπεια είναι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση ασθενειών που προκαλούν ανεπαίσθητες σωματικές αλλαγές πολύ πριν αυτές γίνουν εμφανείς. Αλλά κάθε πάθηση θα χρειαζόταν τις δικές της μελέτες επικύρωσης προτού τέτοια εργαλεία μπορέσουν να αξιοποιηθούν στην κλινική πράξη.

Συμπέρασμα

Νέα μελέτη υποδηλώνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση της ακρομεγαλίας από κάτι τόσο απλό όσο φωτογραφίες των χεριών. Το εύρημα είναι σημαντικό όχι επειδή αντικαθιστά την τυπική διάγνωση, αλλά επειδή θα μπορούσε να καταστήσει την έγκαιρη παραπομπή και τη θεραπεία πιο ρεαλιστικές για μια ασθένεια που συχνά αναγνωρίζεται πολύ αργά.

