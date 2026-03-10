Κραυγή απόγνωσης από Ρεθυμνιώτες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην Ταϊλάνδη
Μια απίστευτη περιπέτεια ζει μια παρέα τεσσάρων Ρεθυμνιωτών στην Ταϊλάνδη τις τελευταίες μέρες , οι οποίοι είχαν κανονίσει να βρεθούν στο συγκεκριμένο μέρος για διακοπές, αλλά λόγω της παγκόσμιας αναταραχής από τον πόλεμο στο Ιράν, έχουν εγκλωβιστεί εκεί.
Όπως ανέφερε ένα άτομο από την παρέα που βρίσκεται εκεί στο DayNight.gr, είχαν κλείσει εισιτήρια για επιστροφή στις 6 Μαρτίου, τα οποία και ακυρώθηκαν και από τότε δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση και καμία βοήθεια για το πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν.
