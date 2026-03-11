Champions League: «Καθάρισαν» Μπάγερν και Ατλέτικο, έσωσε την Μπαρτσελόνα ο Γιαμάλ

Μπάγερν Μονάχου (6-1 την Αταλάντα) και Ατλέτικο Μαδρίτης (5-2 την Τότεναμ) αγκάλιασαν ήδη την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League, με την Μπαρτσελόνα να παίρνει ισοπαλία (1-1) στο Νιούκαστλ, με πέναλτι του Γιαμάλ στην τελευταία φάση του αγώνα. 

Champions League: «Καθάρισαν» Μπάγερν και Ατλέτικο, έσωσε την Μπαρτσελόνα ο Γιαμάλ
Το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς του Champions League έκλεισαν ήδη ουσιαστικά η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Μπάγερν Μονάχου.

Στο «Μετροπολιτάνο» της ισπανικής πρωτεύουσας, οι «ροχιμπλάνκος» νίκησαν άνετα 5-2 την Τότεναμ. Δεν έφταναν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην Αγγλία, οι «Πετεινοί» πλήρωσαν και την απίθανη έμπνευση του νέου προπονητή τους, Ιγκόρ Τούντορ.

Ο Κροάτης ξαφνικά αποφάσισε να δώσει φανέλα βασικού γκολκίπερ στον Αντόνιν Κίνσκι, τον Τσέχο που είχε να αγωνιστεί από τον Οκτώβριο και το League Cup. Ο 23χρονος δέχθηκε τρία γκολ (στο ένα φέρει ακέραια την ευθύνη) μέσα στα πρώτα 15 λεπτά και ο Τούντορ, ολοκληρώνοντας την... αλλοπρόσαλλη προσέγγισή του, τον αντικατέστησε με τον Βικάριο.

Στο Μπέργκαμο, η Μπάγερν πραγματοποίησε ακόμα μία καταιγιστική εμφάνιση, «συνέθλιψε» με 6-1 την Αταλάντα και πλησίασε το ρεκόρ της μεγαλύερης εκτός έδρας νίκης στα χρονικά του θεσμού (0-7) αφού προηγήθηκε με 6-0 από το 67΄.

Τέλος, στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» η Νιούκαστλ κατάφερε να παρουσιαστεί ανώτερη της Μπαρτσελόνα, προηγήθηκε 1-0 στο 86΄ με γκολ του Χάρβεϊ Μπαρνς, ενώ είχε και δοκάρι με τον ίδιο παίκτη νωρίτερα, στο 74΄. Όμως οι Καταλανοί ισοφάρισαν σε 1-1 με πέναλτι του Γιαμάλ στις καθυστερήσεις κι έτσι έχουν το «πάνω χέρι» ενόψει της ρεβάνς του «Καμπ Νου» την επόμενη Τετάρτη (18/3).

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων της φάσης των «16» του Champions League:

Γαλατασαράι - Λίβερπουλ 1-0 (7΄ Λεμινά)

Αταλάντα - Μπάγερν Μονάχου 1-6 (90+1΄ Πάσαλιτς - 12΄ Σάνισιτς, 22΄, 64΄ Ολίσε, 25΄ Γκνάμπρι, 52΄ Τζάκσον, 67΄ Μουσιάλα)

Ατλέτικο Μαδρίτης - Τότεναμ 5-2 (6΄ Γιορέντε, 14΄ Γκριζμάν, 15΄,55΄ Άλβαρες, 22΄ Λε Νορμάν - 26΄ Πέδρο Πόρο, 76΄ Σολάνκε)

Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα 1-1 (86΄ Μπαρνς - 90+6΄πεν. Γιαμάλ)

Λεβερκούζεν - Άρσεναλ 11/3

Μπόντο/Γκλιμτ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας 11/3

Παρί Σεν Ζερμέν - Τσέλσι 11/3

Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι 11/3

