Βορίδης για Τσίπρα: «Θεωρώ ότι το νέο του αυτό εγχείρημα θα είναι κάτι λιγότερο από το 17%»

«Η απάντηση για τις υποκλοπές δόθηκε από τον πρόεδο της ΕΥΠ», ανέφερε ο Μάκης Βορίδης

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Ο Μάκης Βορίδης προβλέπει ότι το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα θα συγκεντρώσει λιγότερο από 17%.
  • Ο κ. Τσίπρας, σύμφωνα με τον κ. Βορίδη, απομακρύνεται από τη ριζοσπαστική Αριστερά και επαναφέρει προγενέστερη προκυβερνητική ρητορική.
  • Ο Ανδρουλάκης προσπαθεί να κερδίσει ψηφοφόρους απογοητευμένους από τον ΣΥΡΙΖΑ.
  • Ο Βορίδης δήλωσε ότι η απάντηση για τις υποκλοπές δόθηκε από τον πρόεδρο της ΕΥΠ και ότι ο ίδιος ενημερώθηκε για το λογισμικό Predator μέσω εγγράφου χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.
Το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε το πρωί της Πέμπτης ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης, τονίζοντας ότι θεωρεί πως «το νέο του αυτό εγχείρημα θα είναι κάτι λιγότερο από το 17%».

Ο κ. Βορίδης, παραχωρώντας συνέντευξη στον ΑΝΤ1, μίλησε για τις πολιτικές κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο Τσίπρας λέει κάτι απλό σε όλους. Εγώ έφυγα στην ήττα μου και άφησα το κόμμα στο 17%, και αξιωματική αντιπολίτευση. Πέρασαν δύο χρόνια εσείς το πήρατε και το φτάσατε στο 5% και έχασε και την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάνατε την διάσπαση του Κασσελάκη, τσακώνεστε δύο χρόνια για τον Πολάκη. Φτιάξατε και το κόμμα Κασσελάκη, είστε και "χορηγοί" του κόμματος της Κωνσταντοπούλου και όλα αυτά θα έρθω να τα αναδιατάξω».

Όπως τόνισε «ο Τσίπρας δεν νομίζω να θέλει να είναι πλέον στο χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς, αλλά δεν ξέρω τι έχει να πει που να είναι διαφορετικό, βλέπω την προ κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ρητορική».

Μιλώντας για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως «ο Ανδρουλάκης προσπαθεί να διεμβολίσει ένα χώρο ψηφοφόρων που άλλοτε ψηφίζουν ΝΔ και άλλοτε ΠΑΣΟΚ. Εκεί ο Μητσοτάκης τον έχει κατατροπώσει. Έχει παραδεχθεί την ήττα του και πηγαίνει να πάρει το κομμάτι που είναι απογοητευμένοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα έχει απέναντί του τον Τσίπρα».

Σχετικά με την χθεσινή συνεδρίαση στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών ο κ. Βορίδης ανέφερε πως «είναι τραγικό να γίνεται διαρροή και μάλιστα επιλεκτική. Η απάντηση για τις υποκλοπές δόθηκε από τον πρόεδο της ΕΥΠ. Ο κ. Ανδρουλάκης έλαβε απάντηση».

Για το πώς έμαθε ο ίδιος για το Predator είπε πως «μου ήρθε ένα έγγραφο και μου ανέφερε ότι το λογισμικό μου στο κινητό μου μολύνθηκε, χωρίς να μου αναφέρει ποιος το έκανε και είχε κοινοποίηση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, δεν με κάλεσε ποτέ».

