Airbnb: Επεκτείνεται και προσφέρει ακόμα περισσότερες υπηρεσίες και εμπειρίες με μεγαλύτερη ευελιξία

Το 2025, επεκτείναμε την Airbnb - πέρα από τη διαμονή - λανσάροντας τις Εμπειρίες και τις Υπηρεσίες στην Airbnb. Για πρώτη φορά, σας δώσαμε τη δυνατότητα να κάνετε κράτηση καταλύματος σε έναν προορισμό, να εξερευνήσετε μια πόλη με έναν ντόπιο και να ζητήσετε από έναν ιδιωτικό σεφ να σας μαγειρέψει βραδινό. Και όλα αυτά μέσω της Airbnb. Από τότε, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν αξιοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα.

Φέτος το καλοκαίρι, ανεβάζουμε τον πήχη ακόμη πιο ψηλά. Προσθέτουμε νέες κατηγορίες υπηρεσιών, για να κάνουμε ευκολότερη κάθε στιγμή του ταξιδιού σας, καθώς και νέες εμπειρίες που θα βρείτε μόνο στην Airbnb, συμπεριλαμβανομένης της αποκλειστικής πρόσβασης στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026. Επιπλέον, εντάσσουμε boutique και ανεξάρτητα ξενοδοχεία στην πλατφόρμα μας, καθώς και αναβαθμίζουμε την εφαρμογή με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) που θα σας βοηθήσουν να βρείτε το ιδανικό κατάλυμα, να οργανώσετε το ταξίδι σας και να λάβετε υποστήριξη τη στιγμή που τη χρειάζεστε.

«Τα ταξίδια δεν αρκεί να είναι βολικά. Θα πρέπει να έχουν ουσία και νόημα. Τα καλύτερα ταξίδια είναι εκείνα στα οποία μπορείτε να εξερευνήσετε, να μάθετε νέα πράγματα και να επιστρέψετε στο σπίτι σας λίγο διαφορετικοί από ό,τι όταν φύγατε. Αυτός είναι ο στόχος μας στην Airbnb. Και αυτό το καλοκαίρι, προσφέρουμε στους ταξιδιώτες ακόμη περισσότερους τρόπους για να τον πετύχουν: Από εκπληκτικούς χώρους διαμονής και ξενοδοχεία Boutique που προσφέρουν τη φιλοξενία της Airbnb μέχρι αξέχαστες εμπειρίες στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και υπηρεσίες που κάνουν το ταξίδι σας πιο εύκολο», δήλωσε ο Brian Chesky, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Airbnb.

Νέες υπηρεσίες στην Airbnb που κάνουν ευκολότερη κάθε στιγμή του ταξιδιού σας

Μια ευχάριστη διαμονή αρχίζει πριν ακόμα φτάσετε στο κατάλυμα.Προσθέσαμε, λοιπόν, νέες υπηρεσίες για κάθε τύπο ταξιδιού, από τη στιγμή που φτάνετε μέχρι τη στιγμή που αναχωρείτε.

Παράδοση παραγγελίας σούπερ μάρκετ: Μπορείτε να παραγγείλετε είδη από το σούπερ μάρκετ, ώστε να σας περιμένουν στο κατάλυμα που έχετε κλείσει μέσω Airbnb κατά την άφιξή σας, ή να τα παραγγείλετε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαμονής σας. Σε επιλεγμένες πόλεις, οι οικοδεσπότες μπορούν ακόμη και να παραλάβουν οι ίδιοι την παραγγελία και να εφοδιάσουν το κατάλυμά σας πριν από την άφιξή σας. Οι επισκέπτες στην Airbnb επωφελούνται από δωρεάν παράδοση και έκπτωση 10 $ σε παραγγελία αξίας τουλάχιστον 50 $[1]. Η υπηρεσία αυτή διατίθεται σε περισσότερες από 25 πόλεις των ΗΠΑ, σε συνεργασία με την Instacart.

Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο: Κάντε κράτηση για ιδιωτική υπηρεσία αυτοκινήτου από και προς το κατάλυμά σας στην Airbnb, μέσω της Welcome Pickups. Ο οδηγός σας παρακολουθεί την πτήση σας και σας υποδέχεται κατά την άφιξή σας. Οι επισκέπτες στην Airbnb έχουν έκπτωση 20% σε κάθε διαδρομή[2]. Τώρα, διαθέσιμη σε περισσότερες από 160 πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Φύλαξη αποσκευών: Φυλάξτε τις αποσκευές σας πριν από την άφιξη ή μετά την αναχώρηση, μέσω της συνεργασίας μας με την Bounce. Δείτε τα κοντινά σημεία παράδοσης στην εφαρμογή και μάθετε ακριβώς πόσο απέχουν από τον χώρο διαμονής σας. Οι επισκέπτες στην Airbnb έχουν έκπτωση 15%[3]και πρόσβαση σε πάνω από 15.000 τοποθεσίες σε 175 πόλεις.

Ενοικίαση αυτοκινήτου: Σχεδόν ένας στους τέσσερις επισκέπτες στην Airbnb νοικιάζει αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της διαμονής τους[4]. Από φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να νοικιάσετε αυτοκίνητο απευθείας από την εφαρμογή. Θα εμφανίζονται οχήματα κοντά στο κατάλυμά σας και θα προτείνουμε το κατάλληλο αυτοκίνητο για την παρέα σας. Την πρώτη φορά που θα νοικιάσετε αυτοκίνητο μέσω Airbnb, θα σας επιστραφεί το 20% σε πόντους για την επόμενη διαμονή, υπηρεσία ή εμπειρία σας.

Εμπειρίες που θα βρείτε μόνο στην Airbnb

Οι επισκέπτες λατρεύουν τις Εμπειρίες που προσφέρει η Airbnb και τις βαθμολογούν με 4,93 στα 5 αστέρια, κατά μέσο όρο[5]. Αυτό το καλοκαίρι, θα προσθέσουμε χιλιάδες νέες εμπειρίες, που διοργανώνονται από κατοίκους ειδικούς στις κατηγορίες που ενδιαφέρουν περισσότερο τους ταξιδιώτες, όπως αξιοθέατα, γαστρονομία και εκδηλώσεις.

Ξενάγηση σε αξιοθέατα, με τη φιλοσοφία της Airbnb:Πάνω από το 75% των χρηστών επισκέπτονται ένα αξιοθέατο όταν ταξιδεύουν σε μια νέα πόλη[6]. Τώρα μπορείτε να δείτε τα πιο διάσημα μέρη του κόσμου με ανθρώπους που γνωρίζουν την περιοχή καλύτερα από τον καθέναν. Πλέον, διαθέτουμε περισσότερες από 3.000 εμπειρίες με αξιοθέατα, από τον Πύργο του Λονδίνου μέχρι το Τόκιο Σκάι Τρι και το Ταζ Μαχάλ.

Γαστρονομική εμπειρία: Προσφέρουμε περισσότερες από 2.500 εμπειρίες γαστρονομικού πολιτισμού που σας φέρνουν σε επαφή με σεφ, με τις αγορές και τον γαστρονομικό πολιτισμό που χαρακτηρίζουν έναν τόπο. Χάρη στις συνεργασίες μας με το Chef's Table και το Grand Central Market, μπορείτε να συναντήσετε τον σεφ Gianfranco Pascucci από το βραβευμένο με αστέρι Michelin εστιατόριο Pascucci al Porticciolo στη Ρώμη σε μια εμπειρία που συνδυάζειφαγητό (μενού 6 πιάτων) με κρασί ή να φτιάξετε κοκτέιλ στο De Vie του Παρισιού, ένα από τα καλύτερα μπαρ στον κόσμο.

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026:Προσφέρουμε μοναδικές εμπειρίες στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου FIFA σε έξι πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες. Συνοδεύστε τις πρωταθλήτριες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Abby Wambach και Julie Foudy σε πάρτι για να παρακολουθήσετε τον αγώνα μεταξύ ΗΠΑ και Αυστραλίας. Το πάρτι θα πραγματοποιηθεί στο Λος Άντζελες και θα είναι διαθέσιμο σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Επιπλέον, μπορείτε να προπονηθείτε στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τον θρύλο του αργεντίνικου ποδοσφαίρου και πρώην μάνατζερ της Inter Miami, Javier Mascherano.

Ανεξάρτητα και Boutique ξενοδοχεία

Αυτό το καλοκαίρι, θα προσθέσουμε χιλιάδες ανεξάρτητα και Boutique ξενοδοχεία στην Airbnb. Οι επισκέπτες μπορούν να βρουν εκπληκτικά ξενοδοχεία σε 20 κορυφαίους προορισμούς σε όλο τον κόσμο, όπως τη Νέα Υόρκη, το Παρίσι, το Λονδίνο, τη Μαδρίτη, τη Ρώμη και τη Σιγκαπούρη, ενώ ακόμη περισσότερες πόλεις θα προστεθούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Κάθε ξενοδοχείο επιλέγεται με βάση την περιοχή στην οποία βρίσκεται, τον σχεδιασμό του και τη φιλοξενία που προσφέρει.

Ξενοδοχεία που προσφέρουν τη φιλοξενία της Airbnb:Ανακαλύψτε και κάντε κράτηση σε ξενοδοχεία που βρίσκονται σε μερικές από τις καλύτερες γειτονιές του κόσμου. Κάθε ξενοδοχείο επιλέγεται από την Airbnb. Δεν περιλαμβάνονται μεγάλες αλυσίδες.

Εγγύηση καλύτερης τιμής:Αν βρείτε χαμηλότερη τιμή για το ίδιο ξενοδοχείο κάπου αλλού, θα σας επιστρέψουμε τη διαφορά σε μορφή πόντων στην Airbnb[7].

Κάντε κράτηση σε ξενοδοχείο και κερδίστε το 15% σε πόντους στην Airbnb: Κάντε κράτηση σε οποιοδήποτε από τα ξενοδοχεία που προτείνουμε και θα λάβετε το 15% σε πόντους για το επόμενο κατάλυμά σας στην Airbnb[8].

Νέοι τρόποι να ανακαλύπτετε, να σχεδιάζετε και να ταξιδεύετε με την Airbnb

Μόλις ανοίξετε την εφαρμογή, θα βρείτε τα πάντα στη νέα αρχική σελίδα. Επίσης, σας βοηθάμε να ανακαλύψετε πιο εύκολα τον ιδανικό χώρο διαμονής, να οργανώνετε ταξίδια με φίλους και συγγενείς και να λαμβάνετε βοήθεια τη στιγμή που τη χρειάζεστε.

Ετικέτες και περιλήψεις κριτικών που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης: Η Airbnb διαθέτει πάνω από ένα δισεκατομμύριο κριτικές από επισκέπτες και οικοδεσπότες. Πλέον, δεν χρειάζεται να τις διαβάσετε όλες πριν κάνετε κράτηση. Τα μοντέλα μας συνθέτουν τις κριτικές για κάθε καταχώρηση και επισημαίνουν τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν περισσότερο, όπως η τοποθεσία, οι παροχές, η καταλληλότητα για οικογένειες και άλλα.

Σύγκριση μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης:Αποθηκεύστε καταλύματα στα «Αγαπημένα» σας και θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το κατάλληλο για εσάς. Αναπτύξαμε μια νέα προβολή σύγκρισης που παρέχει σύνοψη με χρήση ΤΝ για κάθε κατάλυμα, με πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία, τις καλύτερες παροχές και άλλα. Αυτή η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη μέσα στη χρονιά.

Κοινό πρόγραμμα ταξιδιού:Διευκολύνουμε την οργάνωση ενός ταξιδιού με την παρέα σας. Στην καρτέλα «Ταξίδια», θα υπάρχει ένα νέος χάρτης, στον οποίο θα εμφανίζονται οι κρατήσεις σας, κοντινά εστιατόρια, δραστηριότητες και πράγματα που μπορείτε να κάνετε, καθώς και οι χρόνοι μετακίνησης από το κατάλυμά σας. Αποθηκεύστε τα μέρη που θέλετε να επισκεφτείτε ή προσθέστε τα απευθείας στο κοινό σας πρόγραμμα, ώστε όλα τα άτομα της παρέας σας να μπορούν να συνεισφέρουν στην οργάνωση του ταξιδιού.

Επαφές και ταξιδιωτικός χάρτης:Οι καλύτερες ταξιδιωτικές προτάσεις προέρχονται από τους ανθρώπους που εμπιστεύεστε. Προσθέστε φίλους και συγγενείς ως επαφές και χρησιμοποιήστε τον νέο ταξιδιωτικό χάρτη για να δείτε πού έχουν μείνει μέσω της Airbnb και και ποιοι είναι οι επόμενοι προορισμοί τους. Πατήστε σε οποιοδήποτε ταξίδι για να δείτε που έκαναν κράτηση και τι κριτικές έγραψαν. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε απευθείας με τις επαφές σας για να ζητήσετε συμβουλές. Αυτή η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη μέσα στο καλοκαίρι.

Υποστήριξη πελατών με Τεχνητή Νοημοσύνη, διαθέσιμη παγκοσμίως:Αν χρειαστείτε βοήθεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, ο βοηθός ΤΝ μας έχει χαρακτηριστεί ως ο κορυφαίος υποστήριξης στον τουριστικό κλάδο.[9]Πλέον, είναι διαθέσιμος σε 11 γλώσσες, γνωρίζει τις λεπτομέρειες του ταξιδιού σας και περιλαμβάνει διαδραστικές κάρτες που σας βοηθούν να επιλύσετε ζητήματα απευθείας μέσα από τη συνομιλία[10]. Αργότερα μέσα στη χρονιά, θα προσθέσουμε και φωνητική υποστήριξη στον βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε γρήγορες απαντήσεις όταν επικοινωνείτε τηλεφωνικά.

Οι νέες υπηρεσίες και εμπειρίες στην Airbnb, καθώς και τα μπουτίκ ξενοδοχεία είναι ήδη διαθέσιμα σε επιλεγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο, ενώ η ενοικίαση αυτοκινήτων, η νέα αρχική σελίδα, το κοινό πρόγραμμα ταξιδιού και άλλες πρόσθετες λειτουργίες της εφαρμογής θα κυκλοφορήσουν αργότερα μέσα στο καλοκαίρι.