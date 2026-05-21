Η EVIOL επίσημος υποστηρικτής του Wheels of Will 2026 - Δίπλα στον Νίκο Παπαγγελή και τη Φλόγα

Την φιλανθρωπική δράση και την προσπάθεια του Έλληνα παραολυμπιονίκη ποδηλασίας Νίκου Παπαγγελή αποφάσισε να στηρίξει η σειρά συμπληρωμάτων διατροφής EVIOL, ως Επίσημος Υποστηρικής του Wheels of Will 2026, που διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία για 5η συναπτή χρονιά. Πρόκειται για έναν ποδηλατικό αγώνα-θεσμό που εμπνεύστηκε και δημιούργησε ο Νίκος Παπαγγελής με τον manager του Ηλία Πάνου και την εταιρεία UPGRADE, με σκοπό να στηρίξει έμπρακτα το Σύλλογο Φλόγα και τα παιδιά που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες.

Η φετινή διοργάνωση, πραγματοποιήθηκε από 13 έως 17 Μαΐου 2026 στο εντυπωσιακό σκηνικό των Κυκλάδων. Ο Νίκος Παπαγγελής ξεκίνησε από την Παροικιά της Πάρου, συνέχισε μέσα από τη Νάξο και ολοκλήρωσε τη διαδρομή στην Οία της Σαντορίνης, μία από τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες του κόσμου, που αποτέλεσε το ιδανικό φινάλε μιας ουσιαστικής ανθρώπινης πρωτοβουλίας.

Ως ηγέτης στην αγορά των συμπληρωμάτων διατροφής και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η EVIOL στηρίζει με υπερηφάνεια πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη δύναμη της θέλησης και την ανθρώπινη αλληλεγγύη. Η EVIOL επέλεξε να σταθεί δίπλα σε αυτή διαδρομή του Νίκου Παπαγγελή, που κάνει καθημερινά τη θέλησή του τρόπο ζωής. Μέσα από το Wheels of Will μετατρέπει κάθε χρόνο την αντοχή του σε πράξη αγάπης για παιδιά που δίνουν τη δικιά τους, πολύ διαφορετική μάχη. Το Wheels of Will δεν είναι απλώς ένα ποδηλατικό event, είναι ένας θεσμός που αποδεικνύει ότι η δύναμη του ενός μπορεί να αγγίξει τη ζωή πολλών.

Λίγα λόγια για τα συμπληρώματα διατροφής EVIOL:

Τα συμπληρώματα διατροφής EVIOL σχεδιάζονται με γνώμονα την ασφάλεια, την ποιότητα και την επιστημονική τεκμηρίωση, συνδυάζοντας υψηλής ποιότητας ευεργετικά συστατικά με τις επιστημονικές εγγυήσεις ενός φαρμακευτικού προϊόντος. Με περισσότερα από 45 χρόνια παρουσίας και με ηγετική θέση στην αγορά, τα συμπληρώματα διατροφής EVIOL παράγονται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές παραγωγής και ελέγχου ποιότητας της φαρμακοβιομηχανίας, εφαρμόζοντας τα πιστοποιημένα διεθνή πρότυπα GMP και HACCP. Με επίκεντρο τον άνθρωπο και την βελτίωση της ποιότητας ζωής, η EVIOL παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας. Στο πλαίσιο της εταιρικής της υπευθυνότητας, η EVIOL επισημαίνει στους καταναλωτές ότι τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη διατροφή και ότι η λήψη οποιουδήποτε συμπληρώματος θα πρέπει να γίνεται υπό την καθοδήγηση ιατρού ή φαρμακοποιού. Για να ανακαλύψετε τα προϊόντα της σειράς συμπληρωμάτων διατροφής EVIOL, επισκεφθείτε το www.eviol.gr

