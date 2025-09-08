Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

Το αυξανόμενο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος κάνει τους καταναλωτές να αναζητούν οικονομικές λύσεις και έξυπνα τεχνάσματα.

Ειδικός ωστόσο στην ενέργεια λέει ότι η μεγαλύτερη «σιωπηλή» σπατάλη στον λογαριασμό σας μπορεί να βρίσκεται ακριβώς στην κουζίνα σας.

Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι επικεντρώνονται σε μεγάλες ενεργειακές ανάγκες, όπως ο κλιματισμός ή η θέρμανση, ο Corey Gilgan, ιδιοκτήτης εταιρίας ενέργειας, λέει ότι ο φούρνος μικροκυμάτων είναι αυτό που συχνά περνάει απαρατήρητος.

«Η συσκευή που βλέπω να κοστίζει περισσότερο στους ανθρώπους σε φανταστική ενέργεια; Ο φούρνος μικροκυμάτων», εξηγεί ο Gilgan. «Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες σπιτιών δεν έχουν ιδέα ότι ο φούρνος μικροκυμάτων τους καταναλώνει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και όταν δεν ζεσταίνουν τα περισσεύματα».

Αυτό συμβαίνει επειδή οι φούρνοι μικροκυμάτων διατηρούν τα εσωτερικά κυκλώματα σε λειτουργία και οι ψηφιακές οθόνες είναι συνεχώς αναμμένες — ένα φαινόμενο γνωστό ως «φάντασμα φορτίου» ή «ενέργεια βαμπίρ».

Πώς συσσωρεύεται η «ενέργεια βαμπίρ»

Παρόλο που ένας φούρνος μικροκυμάτων σε κατάσταση αναμονής καταναλώνει μόνο περίπου 4 βατ την ώρα, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 35 κιλοβατώρες ετησίως. Μπορεί να μην ακούγεται πολύ, αλλά πολλαπλασιάστε αυτό με τις άλλες συσκευές στο σπίτι σας - καφετιέρες, εκτυπωτές, τηλεοράσεις, δέκτες καλωδιακής τηλεόρασης, φορτιστές - και θα μπορούσατε να σπαταλάτε έως και το 10% του μηνιαίου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

Γρήγορες λύσεις που πραγματικά λειτουργούν