Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη
Μικρές χρήσιμες συμβουλές για να αποφύγετε την «ηλεκτροπληξία» στον λογαριασμό
Το αυξανόμενο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος κάνει τους καταναλωτές να αναζητούν οικονομικές λύσεις και έξυπνα τεχνάσματα.
Ειδικός ωστόσο στην ενέργεια λέει ότι η μεγαλύτερη «σιωπηλή» σπατάλη στον λογαριασμό σας μπορεί να βρίσκεται ακριβώς στην κουζίνα σας.
Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι επικεντρώνονται σε μεγάλες ενεργειακές ανάγκες, όπως ο κλιματισμός ή η θέρμανση, ο Corey Gilgan, ιδιοκτήτης εταιρίας ενέργειας, λέει ότι ο φούρνος μικροκυμάτων είναι αυτό που συχνά περνάει απαρατήρητος.
«Η συσκευή που βλέπω να κοστίζει περισσότερο στους ανθρώπους σε φανταστική ενέργεια; Ο φούρνος μικροκυμάτων», εξηγεί ο Gilgan. «Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες σπιτιών δεν έχουν ιδέα ότι ο φούρνος μικροκυμάτων τους καταναλώνει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και όταν δεν ζεσταίνουν τα περισσεύματα».
Αυτό συμβαίνει επειδή οι φούρνοι μικροκυμάτων διατηρούν τα εσωτερικά κυκλώματα σε λειτουργία και οι ψηφιακές οθόνες είναι συνεχώς αναμμένες — ένα φαινόμενο γνωστό ως «φάντασμα φορτίου» ή «ενέργεια βαμπίρ».
Πώς συσσωρεύεται η «ενέργεια βαμπίρ»
Παρόλο που ένας φούρνος μικροκυμάτων σε κατάσταση αναμονής καταναλώνει μόνο περίπου 4 βατ την ώρα, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 35 κιλοβατώρες ετησίως. Μπορεί να μην ακούγεται πολύ, αλλά πολλαπλασιάστε αυτό με τις άλλες συσκευές στο σπίτι σας - καφετιέρες, εκτυπωτές, τηλεοράσεις, δέκτες καλωδιακής τηλεόρασης, φορτιστές - και θα μπορούσατε να σπαταλάτε έως και το 10% του μηνιαίου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.
Γρήγορες λύσεις που πραγματικά λειτουργούν
Αποσυνδέστε το από την πρίζα όλη τη νύχτα. Ξεκινήστε με τον φούρνο μικροκυμάτων και άλλες μικρές συσκευές όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
Χρησιμοποιήστε έξυπνα πολύπριζα. Τα έξυπνα πολύπριζα διακόπτουν αυτόματα την τροφοδοσία των συσκευών που βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής.
Δοκιμάστε έξυπνες πρίζες. Με τις έξυπνες πρίζες , μπορείτε να προγραμματίσετε τις πρίζες να απενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας ή ενώ εργάζεστε.