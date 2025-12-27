«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της» - Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου

Αρχικά, ο θάνατός της θεωρήθηκε ως ένα δυστύχημα. Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά όμως η υπόθεση εξετάζεται ως έγκλημα, με πρωταγωνιστή τον 60χρονο γιο της, ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή

Newsbomb

«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της» - Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα τελευταία κομμάτια του παζλ της υπόθεσης του θανάτου της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, χήρα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδοπούλου, φαίνονται να μπαίνουν στη θέση τους σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τον τραγικό χαμό της.

Ο θάνατος της 87χρονης θεωρήθηκε στην αρχή ως ατύχημα, αλλά, όπως δείχνουν οι τελευταίες πληροφορίες, ο ξαφνικός χαμός της οφείλεται σε δολοφονία, με δράστη μάλιστα τον ίδιο της τον γιο.

Το χρονικό του εγκλήματος

Η Ελένη Παπαδοπούλου εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι στις 29 Ιανουαρίου 2022.

Αρχικά, ο θάνατός της θεωρήθηκε ως ένα δυστύχημα. Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά όμως η υπόθεση εξετάζεται ως έγκλημα, με πρωταγωνιστή τον 60χρονο γιο της, ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή (26/12), ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και εμπρησμό.

«Ένα ατύχημα από το τσιγάρο»

Καθοριστικές στην εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν οι αποκαλύψεις της Αγγελικής Νικολούλη και της εκπομπής «Φως στο Τούνελ».

Από την πρώτη στιγμή, ο 60χρονος υποστήριζε πως η πυρκαγιά προκλήθηκε από τσιγάρο, καθώς η μητέρα του, όπως υποστήριζε, ήταν φανατική καπνίστρια.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η άτυχη 87χρονη γυναίκα ήταν βαριά ναρκωμένη όταν το διαμέρισμά της τυλίχθηκε στις φλόγες.

Τα λόγια του 60χρονου στο «Φως στο Τούνελ» τον περασμένο Οκτώβριο προκαλούν ανατριχίλα. «Έχει τελειώσει η υπόθεση, να το κάνουμε θέατρο; Ένα ατύχημα έγινε από το τσιγάρο», έλεγε.

«Σατανικό σχέδιο» τριών φάσεων

«Αν και αναμέναμε τις εξελίξεις αυτές, είμαστε σοκαρισμένοι από το γεγονός ότι ο μονάκριβος γιος εκτέλεσε τελικά τη μητέρα βάση ενός σατανικού σχεδίου που φέρεται να ολοκλήρωσε σε τρεις φάσεις. Πέρα από τα χάπια που της χορήγησε, θεωρούν βέβαιο οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα ότι πρέπει να την προκάλεσε και ασφυκτικό θάνατο, κλείνοντας μύτη και στόμα. Στη συνέχεια την περιέλουσε με μεγάλη ποσότητα βενζίνης και μετά έβαλε τη φωτιά» ανέφερε η δημοσιογράφος Αγγελική Νικολούλη.

«Όταν είχαμε πληροφορηθεί τις λεπτομέρειες, ήρθαμε σε επαφή με τον γιο. Η πρώτη αντίδραση ήταν ότι θεωρούσε την υπόθεση τελειωμένη. Μετά όμως κατάλαβε ότι έχουμε μπει στην έρευνα και άρχισε μία επαφή στενή, μιλούσαμε συνέχεια. Έπεφτε συνέχεια σε αντιφάσεις, δεν υπήρχε καμία ενσυναίσθηση» συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι οι συντελεστές της εκπομπής αντιλήφθηκαν ότι ο γιος φερόταν βίαια σε αυτήν την ανήμπορη γυναίκα και ότι της μίλαγε άσχημα».

Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της

«Πληροφορήθηκα από συγγενείς ότι δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του» συμπλήρωσε η Αγγελική Νικολούλη, δείχνοντας ότι ο 60χρονος δεν ήθελε να έχει καμία επαφή ούτε με τους συγγενείς του.

Νεκρή πριν ξεσπάσει η φωτιά

Στις τοξικολογικές που έγιναν στη σορό της 87χρονης, βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ηρεμιστικών, αν και η γυναίκα δεν έπαιρνε χάπια. Το μονοξείδιο του άνθρακα μετρήθηκε σε φυσιολογικό επίπεδο για τα δεδομένα καπνίστριας, ενώ οι ερευνητές διαπίστωσαν πως η αιτία θανάτου δεν ήταν η εισπνοή καπνού. Η άτυχη γυναίκα ήταν νεκρή πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Λίγες ήμερες μετά, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου μιλώντας στην Αγγελική Νικολούλη επέμεινε ότι ο θάνατος της μητέρας του οφείλονταν σε αναμμένο τσιγάρο.

«Ούτε κίνητρο υπήρχε, εγώ είμαι ο μόνος κληρονόμος» είχε ισχυριστεί.

Τα χρέη

Μητέρα και γιος είχαν διαμάχη για το διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού, καθώς ο 60χρονος συλληφθείς είχε χρέη 400.000 ευρώ, ενώ είχε προχωρήσει σε ενέργειες για να το πουλήσει.

«Κλειδί» στις έρευνες αποτέλεσε το γεγονός ότι σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του στις 17 Δεκεμβρίου βρέθηκε κρυμμένο ένα μπιτόνι με βενζίνη το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε για να προκαλέσει τη φωτιά.

Ο 60χρονος έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την ερχομένη Τρίτη (30/12). Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος στη ΓΑΔΑ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:13ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ταϊλανδης και Καμπότζης - 47 νεκροί, εκατομμύρια εκτοπισμένοι

07:00LIFESTYLE

Τα πρόσωπα που θα απασχολήσουν στην TV το 2026 – Από τον Γιώργο Λιάγκα στον Χρήστο Φερεντίνο

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ το τελευταίο Σαββατοκύριακο του 2025

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πόσα θα κερδίσετε από τον Ιανουάριο - Πώς εφαρμόζεται η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ψυχρός πυρήνας» από την ανατολική Ευρώπη φέρνει βαρύ χειμώνα - Ανατροπή στη Βόρεια Ελλάδα

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα όσα γνωρίζουμε για το ρεβεγιόν του Δήμου Αθηναίων στο Σύνταγμα - Οι καλεσμένοι και οι καινοτομίες του Δούκα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλλιθέα - Νεκροί εντοπίσθηκαν δύο άνδρες από την Συρία

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Νέοι αποκλεισμοί σε Λάρισα, Μάλγαρα και Χαλκίδα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή τζετ στην Άγκυρα: Λίγες ώρες νωρίτερα είχε προσληφθεί η αεροσυνοδός Μαρία Παππά - Στο επίκεντρο των ερευνών οι κάμερες του αεροδρομίου

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της» - Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου

06:15ΕΛΛΑΔΑ

«Τους εντόπισαν σχεδόν αγκαλιασμένους» - Τραγική κατάληξη στην έρευνα για τους τρεις ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Ο πρωτομάρτυρας του Χριστιανισμού

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Δεκεμβρίου

05:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών μέχρι τις 2 Ιανουαρίου

05:02ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Μια ακόμη δολοφονία δημοσιογράφου - Είχε αποκαλύψει σκάνδαλο διαφθοράς

04:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Eυκαιρία μέχρι 30 Δεκεμβρίου για διόρθωση λαθών - Οι ημερομηνίες πληρωμών

04:05ΚΟΣΜΟΣ

«Δεσμοί αίματος» σφυρηλατήθηκαν μεταξύ Βόρειας Κορέας και Ρωσίας λέει ο Κιμ Γιονγκ Ουν

03:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια – Πότε λήγει η προθεσμία για την πληρωμή

03:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Ντοναλντ Τραμπ δηλώνει ότι «θα σκεφτεί» για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης

02:44ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι κατά Λευκορωσίας: «Το Μίνσκ πρέπει να σταματήσει να παίζει τέτοια παιχνίδια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΕΛΛΑΔΑ

«Τους εντόπισαν σχεδόν αγκαλιασμένους» - Τραγική κατάληξη στην έρευνα για τους τρεις ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ψυχρός πυρήνας» από την ανατολική Ευρώπη φέρνει βαρύ χειμώνα - Ανατροπή στη Βόρεια Ελλάδα

13:00LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση με γαλοπούλα και κρασί

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της» - Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου πυροσβέστη

18:12LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Χριστούγεννα με την Αντωνά και βίντεο από το υψηλότερο κτίριο του κόσμου

21:36ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γιάννης Ραγκούσης: Παντρεύτηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Νέοι αποκλεισμοί σε Λάρισα, Μάλγαρα και Χαλκίδα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλλιθέα - Νεκροί εντοπίσθηκαν δύο άνδρες από την Συρία

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ το τελευταίο Σαββατοκύριακο του 2025

21:26ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 26/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 50 εκατομμύρια ευρώ

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Νεκροί οι τρεις ορειβάτες που αγνοούνταν από το πρωί των Χριστουγέννων - Μαζί τους και μια γυναίκα

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αναγνωρίζει τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος - Καταδικάζει η Τουρκία

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Χριστουγεννιάτικη πράξη αγάπης ενός ζευγαριού στην Βρετανία: Το «έλα μέσα» για ένα βράδυ σε άστεγο που έμεινε σπίτι τους για 45 χρόνια

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή τζετ στην Άγκυρα: Λίγες ώρες νωρίτερα είχε προσληφθεί η αεροσυνοδός Μαρία Παππά - Στο επίκεντρο των ερευνών οι κάμερες του αεροδρομίου

10:45ΚΟΣΜΟΣ

87χρονη εργάζεται σε δύο δουλειές για 10 ευρώ την ώρα: «Δεν μπορώ ακόμη να συνταξιοδοτηθώ»

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Τα 6 βιβλία που ξεχώρισε για να διαβάσει στις εορτές

23:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έγκυος η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη βιομηχανία: Εργοστάσιο χωρίς εργάτες στην Κίνα - Βίντεο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Ο πρωτομάρτυρας του Χριστιανισμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ