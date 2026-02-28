Απάντηση Ιράν: «Ο Χαμενεΐ είναι μια χαρά και οργανώνει τις επόμενες κινήσεις μας»
Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν ισχυριστεί ότι έχει βρεθεί το πτώμα του, όμως ιρανικές πηγές αρνούνται ότι έχει σκοτωθεί
Την ώρα που Ισραήλ και ΗΠΑ επιβεβαιώνουν με κάθε επισημότητα τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, το Ιράν συνεχίζει να... θολώνει τα νερά!
Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν ισχυριστεί ότι έχει βρεθεί το πτώμα του, όμως ιρανικές πηγές αρνούνται ότι έχει σκοτωθεί, όπως μεταδίδει το Sky News.
Προσθέτοντας στις αρνήσεις, μια ιρανική κρατική πηγή κοντά στο γραφείο του Χαμενεΐ αναφέρει: «Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι ο ηγέτης της επανάστασης παραμένει ακλόνητος και αποφασιστικός στη διοίκηση του πεδίου».
