Επιβεβαίωση του IDF: Σκοτώσαμε όλους τους ηγέτες του Ιράν - Κανείς δεν θα μείνει ατιμώρητος
Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις από την ισραηλινή πλευρά για τη σημερινή επιχείρηση
«Κανείς δεν θα μείνει ατιμώρητος». Με αυτά τα λόγια ο εκπρόσωπος του IDF επιβεβαίωσε πως στη σημερινή επιχείρηση «Lion's Roar» οι ηγέτες του φονταμενταλιστικού κράτους των μουλάδων του Ιράν, είναι νεκροί.
Μόλις λίγες ώρες αφότου οι Ισραηλινοί επιβεβαίωσαν την εξουδετέρωση του ανώτερου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο εκπρόσωπος τύπου των IDF σε έκτακτο διάγγελμα ανέφερε πως η σημερινή επιχείρηση ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.
Μάλιστα, επιβεβαίωσε πως σκοτώθηκαν όλοι οι ηγέτες του Ιράν, χωρίς να κατονομάσει ανάμεσά τους και το τον Χαμενεΐ.
