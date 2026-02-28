Το Ντουμπάι δέχεται επίθεση: «Βροχή» πυραύλων και drones - Εκρήξεις στο διάσημο νησί Palm

Από τη μία στιγμή στην άλλη ο παραδεισένιος προορισμός του Ντουμπάι, η τουριστική καρδιά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και πόλος έλξης για εκατομμύρια τουρίστες μετατράπηκε σε κόλαση.

Καπνοί υψώνονται πάνω από τα επιβλητικά κτήρια, πύραυλοι πετούν πάνω από τα κεφάλια τουριστών που απολάμβαναν τον ήλιο δίπλα σε πισίνες, drones εξαπολύουν επιθέσεις και το εμβληματικό τεχνητό νησί σε σχήμα φοίνικα γίνεται στόχος.

BREAKING:



New video shows Iranian suicide drone striking central Dubai pic.twitter.com/OIJ0Va5wZR — Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2026

Τα ιρανικά αντίποινα για την συντονισμένη επίθεση Αμερικανών και Ισραηλινών, το πρωί του Σαββάτου, «πλήρωσε» βαρύτερα το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι, με τους χιλιάδες τουρίστες, αλλά και ξένους που εργάζονται στην περιοχή, οι περισσότεροι από τους οποίους μαζί με τις οικογένειές τους, να παγιδεύονται χωρίς διέξοδο διαφυγής, καθώς οι πτήσεις ανεστάλησαν επ' αόριστον και τα αεροδρόμια «πλημμύρισαν» από απελπισμένους ανθρώπους.

Dubai International Airport has been paralyzed



Flights have been suspended indefinitely. pic.twitter.com/vlyvCC86Ct — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Η έκρηξη σε ξενοδοχείο

Αργά το απόγευμα ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στο διάσημο τεχνητό νησί Παλμ Τζουμέιρα, σε σχήμα φοίνικα, όπου ένα μεγάλο πολυτελές ξενοδοχείο τυλίχθηκε στις φλόγες.

?? ?? Attaques iraniennes contre des cibles américaines : de puissantes explosions secouent Dubaï, les Émirats arabes unis, le Koweït et Bahreïn :

▫️L’évacuation des personnes se trouvant à bord du Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, a commencé.

▫️De nouvelles… pic.twitter.com/17F0HZtuAS — Pascal Laurent (@Pascal_Laurent_) February 28, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν καθαρά τις εκρήξεις και είδαν καπνό να αναδύεται από το κτήριος, ενώ οι σειρήνες των ασθενοφόρων και των οχημάτων της Πολιτικής Προστασίας άρχισαν να ρέουν προς το σημείο της καταστροφής.

Ο απολογισμός των επιθέσεων

Οι αρχές του Ντουμπάι επιβεβαίωσαν ότι ένα «ατύχημα» σημειώθηκε σε κτίριο στην περιοχή Palm Jumeirah, το οποίο άφησε τέσσερις τραυματίες. Η δυναμική δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, αλλά αρκετά βίντεο στα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν μια έκρηξη μετά την πρόσκρουση ενός drone ή πυραύλου.

