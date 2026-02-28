Το Netflix εξετάζει την επιστροφή του «The Crown» με επεισόδια για την «πτώση» του Άντριου

«Μήλον της έριδος» για τους χολιγουντιανούς παραγωγούς η βασιλική πτώση του πρίγκιπα Άντριου και η εμπλοκή του στο σκάνδαλο Έπσταϊν

Το Netflix εξετάζει την επιστροφή του «The Crown» με επεισόδια για την «πτώση» του Άντριου

Ο τέως πρίγκιπας Άντριου

AP
Η βασιλική πτώση του πρίγκιπα Άντριου έχει ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον των χολιγουντιανών παραγωγών, με το Netflix να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

Σύμφωνα με αναφορές της Daily Mail, η πλατφόρμα σκέφτεται να επαναφέρει το βραβευμένο με Emmy βασιλικό δράμα «The Crown» με μία σειρά επεισοδίων που θα αφορά την δημόσια ταπείνωση του Mountbatten-Windsor.

Prince Andrew

Ο τέως πρίγκιπας Άντριου

AP

«Τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας είναι ιστορικά και πρωτοφανή», αναφέρει πηγή στην Daily Mail, αναφερόμενη στη σύλληψη του «έκπτωτου πρίγκιπα» στις 19 Φεβρουαρίου. «Υπήρξαν συζητήσεις εδώ και καιρό με την Left Bank Pictures, η οποία κατέχει τα δικαιώματα του "The Crown", για μια mini σειρά επεισοδίων σχετικά με βασιλικά σκάνδαλα», πρόσθεσε η πηγή. «Η σειρά "The Crown" έχει λήξει, αλλά το όνομα θα συνεχίσει να ζει. Υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις για μια περιορισμένη σειρά υπό τη σφραγίδα του "The Crown", που αφορά τον έκπτωτο Άντριου— η οποία είναι εξίσου δραματική, αν όχι πιο δραματική, από οτιδήποτε προβλήθηκε στην αρχική σειρά, που περιλάμβανε επεισόδια για την παραίτηση και τον θάνατο της Diana».

«Έχουμε βομβαρδιστεί από σεναριογράφους που θέλουν να φέρουν αυτή την ιστορία σε εμάς. Ο αγώνας είναι στο Χόλιγουντ για το ποιο στούντιο θα είναι το πρώτο που θα βγάλει μια ταινία για τον Άντριου», δήλωσε άλλη πηγή από τη Disney Studios.

Ο σεναριογράφος Jeremy Brock, που έγραψε την ταινία της Amazon MGM «A Very Royal Scandal», επιβεβαίωσε τις δηλώσεις και των δύο πηγών, λέγοντας ότι τόσο η Netflix όσο και η Amazon είναι «100%» σε συζητήσεις για τη δημιουργία ενός δράματος βασισμένου στο σκάνδαλο Έπσταϊν.

