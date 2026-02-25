Άντριου Μαουντμπάντεν Ουίνδσορ: Το Παλάτι του απαγόρευσε να κάνει ιππασία στα βασιλικά κτήματα

Απαγορεύθηκε στον Άντριου Μαουντμπάντεν Ουίνδσορ να κάνει ιππασία στα βασιλικά κτήματα μετά την σύλληψη του και την έρευνα που γίνεται σε βάρος του για την υπόθεση Έπσταϊν.

Οι εργαζόμενοι στη βασιλική αυλή προειδοποίησαν τον πρώην πρίγκιπα ότι θα έδειχνε άσχημο να φαίνεται να διασκεδάζει και να κάνει ιππασία εν τω μέσω μίας αστυνομικής έρευνας, σύμφωνα με την εφημερίδα Sun.

Μετά την σύλληψη του και την κατάθεσή του επί 11 ώρες στην αστυνομία ο Άντριου αφέθηκε ελεύθερος και μετέβη στο νέο σπίτι του στην βασιλική έκταση του Σάντριγχαμ. Η έρευνα εστιάζει στο εάν παρέδωσε απόρρητες πληροφορίες στον Τζέφρι Έπσταϊν όταν είχε τον ρόλο του εμπορικού αντιπροσώπου της Βρετανίας.

Πηγή είπε στην εφημερίδα The Sun: «Από τη σύλληψή του την περασμένη εβδομάδα, του έχει απαγορευτεί να κάνει ιππασία. Θεωρείται κακό για την εικόνα του. Δεν πιστεύουν ότι πρέπει να τον βλέπουν να χαμογελάει και να γελάει πάνω στο άλογό του, όπως έκανε στο Ουίνδσορ.

«Αλλά ήταν ένα από τα λίγα πράγματα που πραγματικά του άρεσε να κάνει, οπότε τι στο καλό θα κάνει τώρα με τον ελεύθερο χρόνο του;» ανέφερε η πηγή.

Διαβάστε επίσης