Από Ντουμπάι σε… Ελλάδα: Ο πόλεμος αλλάζει τις ταξιδιωτικές επιλογές

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή αρχίζει να επηρεάζει και την παγκόσμια αγορά τουρισμού, με τις αεροπορικές πτήσεις προς την Ασία να αναμένεται να γίνουν σημαντικά ακριβότερες τους επόμενους μήνες.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και οι περιορισμοί σε βασικά αεροπορικά «hub» της περιοχής, όπως το Ντουμπάι και η Ντόχα, μειώνουν τη διαθεσιμότητα δρομολογίων και ωθούν το κόστος προς τα πάνω.

Την ίδια στιγμή, πολλοί ταξιδιώτες στρέφονται σε πιο «ασφαλείς» και γνώριμους προορισμούς της Μεσογείου, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στους βασικούς ωφελημένους της νέας τουριστικής μετατόπισης.

Θα ακριβύνουν οι πτήσεις τους επόμενους μήνες; Είναι πολύ πιθανό, αν και όχι σε όλες τις διαδρομές.

Δύο βασικοί παράγοντες ωθούν τις τιμές προς τα πάνω:

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου αυξάνει το κόστος των καυσίμων αεροσκαφών. Οι περιορισμοί στα αεροδρόμια της περιοχής μειώνουν τη διαθεσιμότητα πτήσεων.

Τα πακέτα διακοπών για το καλοκαίρι έχουν ήδη εξασφαλίσει εισιτήρια, επομένως οι τιμές για προορισμούς της Μεσογείου πιθανότατα δεν θα αυξηθούν σημαντικά.

Αντίθετα, οι πτήσεις προς Ασία ενδέχεται να γίνουν πολύ ακριβότερες. Με την προσωρινή απώλεια κόμβων όπως το Ντουμπάι και η Ντόχα, αυξάνεται η ζήτηση για άλλες διαδρομές, ιδιαίτερα για απευθείας πτήσεις.

Έτσι, πτήσεις μεγάλων αποστάσεων προς Ασία μπορεί να κοστίζουν έως και τρεις φορές περισσότερο από πριν. Για παράδειγμα, ένα απευθείας ταξίδι μετ’ επιστροφής από Φρανκφούρτη προς Ιαπωνία στα μέσα Απριλίου κοστίζει σήμερα περίπου 2.800–3.000 ευρώ.

Πόσο εύκολα αντικαθίστανται οι τουριστικοί προορισμοί;

Οι προορισμοί διακοπών είναι συχνά εύκολα αντικαταστάσιμοι.

Έρευνες δείχνουν ότι πολλοί ταξιδιώτες είναι ευέλικτοι και ενδιαφέρονται περισσότερο για καλές συνθήκες διακοπών παρά για συγκεκριμένο προορισμό.

Παρόμοια φαινόμενα παρατηρήθηκαν και στο παρελθόν. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις τη δεκαετία του 2010, χώρες όπως η Αίγυπτος και η Τυνησία υπέστησαν σοβαρή πτώση στον τουρισμό, καθώς οι επισκέπτες προτίμησαν άλλους, πιο «ασφαλείς» προορισμούς, όπως η Ισπανία.

Ποιοι προορισμοί θα γεμίσουν περισσότερο τώρα;

Ήδη καταγράφεται μετατόπιση.

Η TUI ανακοίνωσε ότι πολλοί ταξιδιώτες στρέφονται σε «κλασικούς και ασφαλείς ηλιόλουστους προορισμούς», όπως:

Ισπανία

Ελλάδα

Για τον Απρίλιο προστέθηκαν 68 επιπλέον πτήσεις προς προορισμούς όπως:

Κανάρια Νησιά

Κρήτη

Μαγιόρκα

Ακόμη και στη Μαγιόρκα αναμένουν αύξηση τουρισμού, με τοπικά μέσα να προβλέπουν ήδη «μια νέα χρονιά-ρεκόρ» για το νησί.

Οι εταιρείες κρουαζιέρας έχουν δηλώσει ότι ήδη κάνουν μακροπρόθεσμες προσαρμογές στα σχέδιά τους: Η Aida και η Costa, και οι δύο θυγατρικές της Carnival, φέρεται να αποφάσισαν να μην πλεύσουν τα πλοία τους στη Μέση Ανατολή τον επόμενο χειμώνα. Η Costa ανακοίνωσε ότι αντ' αυτού θα προσφέρει περισσότερες κρουαζιέρες στη Μεσόγειο και στα Κανάρια Νησιά.

Θα ακριβύνουν οι εναλλακτικοί προορισμοί;

Όχι αυτόματα. Η αυξημένη ζήτηση από τους ταξιδιώτες για εναλλακτικούς προορισμούς μπορεί να έχει διαφορετικές επιπτώσεις.

Σε ήδη δημοφιλείς προορισμούς, όπως αυτοί στη Μεσόγειο, οι τιμές ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω επειδή η υψηλότερη ζήτηση καλύπτει μια ακόμη περιορισμένη προσφορά καταλυμάτων.

Ωστόσο, προορισμοί ή πάροχοι που ήταν προηγουμένως λιγότερο δημοφιλείς θα μπορούσαν επίσης να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να προσελκύσουν επισκέπτες, προσφέροντας πλέον ιδιαίτερα καλές προσφορές ή διαφημίζοντας επιθετικά τη διαθέσιμη χωρητικότητά τους.

Πηγή: Süddeutsche Zeitung

