Πώς επηρεάζει την Ελλάδα η ένταση στη Μέση Ανατολή: Ο αντίκτυπος στον τουρισμό

Snapshot Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή αυξάνουν τις τιμές των καυσίμων και των αεροπορικών εισιτηρίων.

Η διάρκεια των συγκρούσεων και οι ζημιές σε πετρελαϊκές υποδομές επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα και το κόστος των αερομεταφορών.

Η πρόσβαση στην Ελλάδα παραμένει δυνατή, αλλά ενδέχεται να υπάρξει αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων λόγω επανασχεδιασμού των πτήσεων.

Η ζήτηση για ταξίδια στην Ελλάδα μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την αντίληψη των ταξιδιωτών για την ασφάλεια στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Η πρόσφατη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία, με τις εξελίξεις στο Ιράν και το Ισραήλ να επηρεάζουν ήδη τον τουριστικό και οικονομικό χάρτη. Ο καθηγητής Ανδρέας Παπαθεοδώρου, πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στη Χίο, ειδικός στην οικονομική τουρισμού και στις αερομεταφορές, μίλησε στο Newsbomb για τις πιθανές επιπτώσεις στον κλάδο.

Ο καθηγητής τόνισε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα τις τιμές των καυσίμων και, κατ’ επέκταση, τα αεροπορικά εισιτήρια.

Όπως εξηγεί ο καθηγητής, οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν άμεσα το κόστος των καυσίμων και των εισιτηρίων: «Όλο αυτό εξαρτάται από τη διάρκεια των εχθροπραξιών. Όπως έχουμε δει, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει σαφής εκτίμηση πότε θα τελειώσει η κρίση. Οι ανακοινώσεις επηρεάζουν άμεσα την τιμή του πετρελαίου και των προϊόντων που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη, όπως η κηροζίνη. Ήδη κάποιες αεροπορικές εταιρείες έχουν επιβάλει επίναυλο καυσίμου για να καλύψουν την αύξηση του κόστους, αλλά είναι νωρίς για συνολική εκτίμηση. Το ζήτημα είναι τόσο η διάρκεια των συγκρούσεων όσο και οι πιθανές ζημιές σε πετρελαϊκές ή άλλες υποδομές. Η αποκατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας θα πάρει χρόνο. Παρ’ όλα αυτά, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πιέσεις για αύξηση των τιμών του πετρελαίου και των σχετικών προϊόντων τους επόμενους μήνες».

Ακούστε τη συνέντευξη του καθηγητή Ανδρέα Παπαθεοδώρου:

Ο επανασχεδιασμός των πτήσεων

Σχετικά με τον επανασχεδιασμό των πτήσεων, ο καθηγητής εξηγεί: «Το ζήτημα είναι αν θα υπάρξει αύξηση των αεροπορικών εισιτηρίων ή κλείσιμο του εναέριου χώρου. Στην Ελλάδα έχουμε πολλούς επισκέπτες που αν επηρεαστούν οι διαδρομές από την Ανατολή, μπορεί να δυσκολευτούν να φτάσουν. Αυτό θα επηρεάσει τις ροές τουριστών και πιθανώς θα αυξηθεί η τιμή των εισιτηρίων. Ωστόσο, η πρόσβαση στην Ελλάδα παραμένει δυνατή και τα ταξίδια μπορούν να γίνουν κανονικά».

Πόσο θα επηρεαστεί ο τουρισμός στην Ελλάδα

«Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η αντίληψη που έχουν οι ταξιδιώτες για έναν προορισμό. Οι Αμερικανοί που γνωρίζουν και ενδιαφέρονται για την Ελλάδα θα συνεχίσουν να έρχονται, αλλά άλλοι μπορεί να αποφασίσουν να μην ταξιδέψουν στην περιοχή λόγω της έντασης. Αντίθετα, Ευρωπαίοι όπως οι Γερμανοί και οι Γάλλοι ενδέχεται να συνεχίσουν κανονικά τις διακοπές τους. Υπάρχει πιθανότητα κάποιος που είχε προγραμματίσει ταξίδι σε άλλες χώρες της περιοχής να επιλέξει τελικά την Ελλάδα. Εντός της χώρας, οι επισκέπτες μπορεί να προτιμήσουν άλλες περιοχές, μακριά από στρατιωτικές βάσεις ή ευαίσθητες ζώνες».

Ο καθηγητής καταλήγει: «Είναι πολύ νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις. Αν υπάρξουν μεγάλες διαταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυτό θα επηρεάσει όλη την κατάσταση. Έχουμε ήδη δει ότι η αναστολή κάποιων αεροδρομίων δημιούργησε προβλήματα στις ευρωπαϊκές εταιρείες. Θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε ποιες θα είναι οι τάσεις».

