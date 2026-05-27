Ανεμογεννήτριες: Πόσο επηρεάζουν την υγεία των περιοίκων – Τι έδειξε μεγάλη έρευνα

Η διαβίωση κοντά σε ανεμογεννήτριες δεν φαίνεται να προκαλεί μέτριες ή μεγάλες βλάβες στην ανθρώπινη υγεία, σύμφωνα με μια νέα μεγάλη αμερικανική μελέτη.

Τα ευρήματα προσφέρουν καθησυχασμό σε ανησυχίες όπως πονοκεφάλους, προβλήματα ύπνου, άγχος και κατάθλιψη, αν και δεν αποκλείουν μικρότερες ενοχλήσεις όπως ο θόρυβος.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, χρησιμοποίησε λεπτομερή δεδομένα για τις τοποθεσίες ανεμογεννητριών και πληροφορίες υγείας από περισσότερα από 120.000 νοικοκυριά στις ΗΠΑ μεταξύ 2011 και 2023. Οι ερευνητές συνέκριναν τα νοικοκυριά πριν και μετά την εγκατάσταση ανεμογεννητριών πλησίον του τόπου διαμονής τους και δεν βρήκαν ανιχνεύσιμες δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία σε τυπικές αποστάσεις έκθεσης.

Τι εξέτασε η νέα μελέτη

Οι ερευνητές συνέδεσαν τη Βάση Δεδομένων Ανεμογεννητριών των ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει περίπου 75.000 ανεμογεννήτριες που εγκαταστάθηκαν μεταξύ 1981 και 2024, με δεδομένα υγείας και καταναλωτών σε επίπεδο νοικοκυριού. Εξέτασαν τα αποτελέσματα που συχνά εγείρονται σε δημόσιες ανησυχίες σχετικά με τις ανεμογεννήτριες, όπως:

Πονοκέφαλοι

Διαταραχές ύπνου

Άγχος

Κατάθλιψη

Χρήση υπνωτικών

Χρήση παυσίπονων

Σε όλα αυτά τα μέτρα, η ανάλυση βρήκε αμελητέα στοιχεία, ότι η εγγύτητα των ανεμογεννητριών προκάλεσε μέτριες έως μεγάλες δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία.

Τι σημαίνει αυτό για όσους ζουν κοντά σε ανεμογεννήτριες;

Το πιο πρακτικό συμπέρασμα είναι ότι η μελέτη δεν υποστηρίζει την ιδέα ότι οι ανεμογεννήτριες προκαλούν συνήθως σοβαρά προβλήματα σωματικής ή ψυχικής υγείας στους κατοίκους της περιοχής.

Αυτό έχει σημασία επειδή οι ανησυχίες για τις ανεμογεννήτριες συχνά επικεντρώνονται στον θόρυβο χαμηλής συχνότητας, τους υπόηχους, τη διαταραχή του ύπνου και το άγχος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η νέα μελέτη δεν αποδεικνύει ότι κανείς δεν ενοχλείται ποτέ από τις ανεμογεννήτριες. Ορισμένοι κάτοικοι μπορεί να εξακολουθούν να βρίσκουν τον ήχο και το τρεμόπαιγμα της σκιάς δυσάρεστα. Αλλά το να ενοχλούνται από μια τοπική περιβαλλοντική αλλαγή δεν είναι το ίδιο με την απόδειξη μετρήσιμης ασθένειας.

Οι συγγραφείς της μελέτης σημείωσαν επίσης ότι οι μικρότερες επιπτώσεις δεν μπορούν να αποκλειστούν πλήρως. Αυτός είναι ένας σημαντικός περιορισμός. Το εύρημα είναι ισχυρότερο έναντι ισχυρισμών για ευρείες, μέτριες ή μεγάλες βλάβες στην υγεία και όχι έναντι κάθε πιθανού μεμονωμένου παραπόνου.

Γιατί είναι σημαντική αυτή η μελέτη

Πολλοί προηγούμενοι ισχυρισμοί σχετικά με τις ανεμογεννήτριες και την υγεία έχουν βασιστεί σε μικρές μελέτες, αυτοαναφερόμενα συμπτώματα ή ανεπίσημες αναφορές. Αυτή η μελέτη είναι ισχυρότερη, επειδή χρησιμοποίησε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων, παρακολούθησε νοικοκυριά με την πάροδο του χρόνου και συνέκρινε μέτρα υγείας πριν και μετά την εγκατάσταση μιας ανεμογεννήτριας σε κοντινή απόσταση.

Αυτός ο σχεδιασμός βοηθά στην μείωση ενός κοινού προβλήματος στις συζητήσεις για την περιβαλλοντική υγεία: οι άνθρωποι μπορεί ήδη να διαφέρουν ως προς την υγεία, το άγχος, το εισόδημα, τη στέγαση ή την τοποθεσία πριν από την κατασκευή μιας ανεμογεννήτριας. Η εξέταση των αλλαγών με την πάροδο του χρόνου δίνει μια σαφέστερη εικόνα για το εάν η καθαυτή έκθεση στις ανεμογεννήτριες φαίνεται να μεταβάλλει τα αποτελέσματα για την υγεία των περιοίκων.

Τι δεν αποδεικνύει η μελέτη

Η μελέτη δεν πρέπει να υπερεκτιμάται. Δεν σημαίνει ότι οι ανεμογεννήτριες δεν είναι ποτέ ενοχλητικές, δεν είναι ποτέ θορυβώδεις ή δεν είναι ποτέ αμφιλεγόμενες στις τοπικές κοινότητες. Επίσης, δεν διευθετεί ερωτήματα σχετικά με τις αξίες των ακινήτων, τις αλλαγές στο τοπίο, τον αντίκτυπο στην άγρια ζωή ή τη συναίνεση της κοινότητας.

Επίσης, δεν αντικαθιστά τους τοπικούς κανόνες παρακολούθησης άγριας ζωής ή σχεδιασμού θορύβου. Εάν οι κάτοικοι αναφέρουν επίμονη διαταραχή ύπνου, άγχος ή έκθεση σε θόρυβο, αυτές οι ανησυχίες εξακολουθούν να αξίζουν σεβαστή αξιολόγηση. Η βασική διάκριση είναι ότι τα τρέχοντα ερευνητικά στοιχεία μεγάλης κλίμακας δεν δείχνουν σημαντική βλάβη στην ανθρώπινη υγεία σε επίπεδο πληθυσμού σε τυπικές αποστάσεις έκθεσης από ανεμογεννήτριες.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι το «σύνδρομο ανεμογεννητριών» μια αναγνωρισμένη ιατρική διάγνωση;

Όχι. Το «σύνδρομο ανεμογεννητριών» (wind turbine syndrome) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στη δημόσια συζήτηση, αλλά δεν αναγνωρίζεται γενικά ως επίσημη ιατρική διάγνωση. Συμπτώματα όπως ο κακός ύπνος, οι πονοκέφαλοι ή το άγχος μπορεί να είναι πραγματικά, αλλά αυτή η μελέτη δεν βρήκε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η εγγύτητα των ανεμογεννητριών προκαλεί γενικά αυτά τα αποτελέσματα.

Μπορεί ο θόρυβος των ανεμογεννητριών να εξακολουθεί να ενοχλεί τους ανθρώπους;

Ναι. Ο θόρυβος, το τρεμόπαιγμα της σκιάς ή η οπτική επίδραση μπορεί να επηρεάσουν την άνεση ή την ποιότητα ζωής ορισμένων περιοίκων. Τα νέα ευρήματα υποδηλώνουν κυρίως ότι αυτές οι ανησυχίες δεν φαίνεται να μεταφράζονται σε μέτριες έως μεγάλες μετρήσιμες βλάβες στην υγεία σε ολόκληρο τον πληθυσμό που μελετήθηκε.

Άρα πρέπει να αγνοούνται οι ανησυχίες για την υγεία κατά τον σχεδιασμό αιολικών πάρκων;

Όχι. Οι ανησυχίες για την υγεία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με στοιχεία, διαφανή επικοινωνία, λογικούς κανόνες χωροθέτησης και τοπική παρακολούθηση όταν χρειάζεται. Τα καθησυχαστικά ευρήματα της μελέτης δεν πρέπει να αντικαθιστούν τον καλό σχεδιασμό ή την σεβαστή συμμετοχή της κοινότητας.

Συμπέρασμα

Νέα μελέτη παρέχει ισχυρή διαβεβαίωση ότι η διαβίωση κοντά σε ανεμογεννήτριες δεν φαίνεται να προκαλεί σημαντική βλάβη στην ανθρώπινη υγεία. Σε ό,τι αφορά τους πονοκεφάλους, τις διαταραχές ύπνου, το άγχος, την κατάθλιψη και τις προκύπτουσες φαρμακευτικές αγωγές, οι ερευνητές δεν βρήκαν σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες σε τυπικές αποστάσεις έκθεσης από ανεμογεννήτριες.

Τα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι κάθε τοπική ανησυχία είναι άνευ σημασίας. Ο θόρυβος, το τρεμόπαιγμα της σκιάς και οι οπτικές αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που οι άνθρωποι αισθάνονται για τον τόπο κατοικίας τους. Ωστόσο, με βάση αυτήν την μεγάλη ανάλυση στις ΗΠΑ, οι φόβοι για εκτεταμένες σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία από κοντινές ανεμογεννήτριες δεν υποστηρίζονται από τα ερευνητικά στοιχεία.

Πηγές:

medicalxpress.com

eurekalert.org

repec.org