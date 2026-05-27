Μαρινάκης: «Ο Τσίπρας άλλαξε περιτύλιγμα - Στόχος μας η αυτοδυναμία»

«Ο κόσμος ζητάει να φύγουμε μπροστά και να απαντήσουμε στα προβλήματα που υπάρχουν, ο κ. Τσίπρας επενδύει στην όπισθεν, να γυρίσουμε πίσω»

Μίλτος Τσεκούρας

Ο Παύλος Μαρινάκης

Eurokinissi
  • Ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές.
  • Χαρακτήρισε την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα ως αλλαγή περιτυλίγματος χωρίς ουσιαστικές πολιτικές διαφοροποιήσεις.
  • Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προτάσσει την πρόοδο και την αντιμετώπιση προβλημάτων, ενώ κατηγόρησε τον Τσίπρα ότι επιδιώκει να επαναφέρει διχαστικές πολιτικές του παρελθόντος.
  • Αποκλείει το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα που στηρίζονται σε λογικές διχασμού και λαϊκισμού.
  • Κριτικάρει τη σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για ασυμφωνία και διάσπαση, σε αντίθεση με το ιστορικό ΠΑΣΟΚ που είχε δείξει υπευθυνότητα.
Την προσήλωση της κυβέρνησης στον στόχο της αυτοδυναμίας επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι «έχουμε έναν χρόνο μπροστά μας να παλέψουμε για την αυτοδυναμία».

Σχολιάζοντας την χθεσινή παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για επικοινωνιακή ανανέωση χωρίς ουσιαστικές αλλαγές. Όπως ανέφερε, «Άλλαξε το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Είδαμε τον πρώην πρωθυπουργό να προσπαθεί με ένα rebranding να επανέλθει αλλάζοντας το όνομα του κόμματος και τη διαδικασία που ντύνει την παρουσία του».

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι «Το δεύτερο είναι ότι είχαμε μια πιο προσεκτική ρητορική αναπαραγωγή των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες. Ο κόσμος ζητάει να φύγουμε μπροστά και να απαντήσουμε στα προβλήματα που υπάρχουν, ο κ. Τσίπρας επενδύει στην όπισθεν, να γυρίσουμε πίσω», επισημαίνοντας τη διαφοροποίηση της κυβέρνησης από αυτή τη λογική.

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι «με βάση και όσα έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα και τη διαμορφωθείσα κατάσταση στην αντιπολίτευση, η αυτοδυναμία είναι ο μοναδικός στόχος. Ο κ. Τσίπρας εκπροσωπεί το εντελώς αντίθετο από αυτό που ζητάει η κοινωνία και πρεσβεύουμε εμείς».

Σε ερώτηση σχετικά με ενδεχόμενο συνεργασίας, ξεκαθάρισε ότι «δεν το συζητάμε ούτε καν ως θεωρία, είναι ανέφικτο, όπως και με κάθε άλλο κόμμα που δημιουργήθηκε με τη λογική της πάνω και της κάτω πλατείας. Υπάρχουν δύο λογικές σε αυτή τη χώρα: την πρώτη τη ζήσαμε με τον μαξιμαλισμό, τον λαϊκισμό, τις εύκολες υποσχέσεις που υπονομεύει τις επόμενες γενιές σε μια λογική ή εμείς ή αυτοί. Εμείς εκφράζουμε την εντελώς άλλη λογική του να μειώνουμε τα βάρη στους πολίτες, να αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα μειώνοντας φορολογικούς συντελεστές και να επιστρέφουμε στην κοινωνία με φοροελαφρύνσεις».

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι «δεν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες εκλογές, στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, το βράδυ εκείνο ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση».

Αναφερόμενος στην αξιωματική αντιπολίτευση, επεσήμανε ότι «με το ΠΑΣΟΚ του ’80 μας χωρίζει άβυσσος, όμως όταν η χώρα χρειάστηκε σοβαρότητα και υπευθυνότητα, το ΠΑΣΟΚ ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας μαζί με τη ΝΔ».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη σημερινή ηγεσία του κόμματος, αναφέροντας ότι «δεν ψηφίζει τον κ. Στουρνάρα, συνυπογράφει προτάσεις δυσπιστίας με την κυρία Κωνσταντοπούλου, στο συνέδριό του αποφασίζει με ποιον δεν θα κυβερνήσει…».

