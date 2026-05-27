Κορινθία: Kαρχαρίας εμφανίστηκε στις Κεχριές - Δείτε το βίντεο
Νέα «επίσκεψη» καρχαρία στα ανοιχτά της Κορινθίας
- Ένας καρχαρίας εμφανίστηκε στα ρηχά νερά της παραλίας Κεχριών στην Κορινθία.
- Η παρουσία του καρχαρία προκάλεσε αναστάτωση στους λουόμενους και τους παραθεριστές.
- Οι παρευρισκόμενοι κατέγραψαν σπάνιες εικόνες του καρχαρία με τα κινητά τους τηλέφωνα.
- Ο καρχαρίας κινούνταν αργά μέσα στο νερό, παραμένοντας κοντά στην ακτή.
Στην πολυσύχναστη παραλία των Κεχριών, στην Κορινθία, εντοπίζεται η τελευταία εμφάνιση καρχαρία στις ελληνικές θάλασσες, με τους λουόμενους που βρίσκονταν στην ακτή, να αναστατώνονται και να καταγράφουν τις σπάνιες εικόνες με τα κινητά τους τηλέφωνα.
Ο καρχαρίας προσέγγισε τα ρηχά νερά της παραλίας, κινούμενο με αργές κινήσεις. Αρκετοί πολίτες που απολάμβαναν το μπάνιο τους ή βρίσκονταν στα παραθαλάσσια καταστήματα παρακολουθούσαν έκπληκτοι την πορεία του μέσα στο νερό.
