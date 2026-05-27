Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

Snapshot Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ονομάζεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) και το όνομα αποκαλύφθηκε με βίντεο στην εκδήλωση στο Θησείο.

Περισσότεροι από 10.000 πολίτες συμμετείχαν στην εκδήλωση, αριθμός που συγκρίνεται με την προεκλογική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015.

Στην εκδήλωση δεν παρευρέθηκαν ενεργά στελέχη ή βουλευτές άλλων κομμάτων, ακολουθώντας την ανεπίσημη οδηγία του επιτελείου του Τσίπρα.

Το όνομα του κόμματος κρατήθηκε μυστικό μέχρι την τελευταία στιγμή, με πολύ λίγους να γνωρίζουν την τελική επιλογή ακόμη και εντός του οργανωτικού.

Η επιλογή του ονόματος δίνει έμφαση στην Αριστερά και απευθύνεται σε διαφορετικές κοινωνικές και ιδεολογικές ομάδες, σύμφωνα με τις αντιδράσεις του κοινού.

Η πολύμηνη αναμονή, η ονοματολογία, τα σενάρια και τα στοιχήματα, για το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έληξαν χθες, αμέσως μετά την ομιλία του στο Θησείο.

Με ένα βίντεο που προβλήθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας, με ευρηματικό τρόπο αποκαλύφθηκε το όνομα του νέου πολιτικού φορέα: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, δηλαδή... «ΕΛΑΣ».

Για την ακρίβεια, μετά από ένα βίντεο που σε έναν βαθμό αναπαρήγαγε τα συνηθισμένα μοτίβα για την Ελλάδα (θάλασσα, ουρανός, φως) ένα νεαρό κορίτσι φαίνεται στο βίντεο να βρίσκει στην ακρογιαλιά ένα μπουκάλι με ένα μήνυμα σε χαρτί. Το μήνυμα μεταφέρεται χέρι με χέρι σε εργαζόμενους, αγρότες, γιατρούς, καλλιτέχνες κλπ., μέχρι που το κορίτσι εμφανίζεται ζωντανά στον χώρο της εκδήλωσης, περνά μέσα από τον κόσμο, ανεβαίνει στη σκηνή και το δίνει στον Αλέξη Τσίπρα. Εκείνος το ανοίγει και εμφανίζεται όνομα του κόμματος με το λογότυπό του.

Ο Αλέξης Τσίπρας μπροστά από το λογότυπο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Τα παραλειπόμενα της εκδήλωσης

Το κορίτσι δεν ήταν άγνωστο στον Αλέξη Τσίπρα, αφού είναι η κόρη στενών φίλων της οικογένειάς του. Στην εκδήλωση, εκτός από τη σύζυγό του Μπέττυ Μπαζιάνα ήταν και οι γιοί του, αλλά και η μητέρα του πρώην πρωθυπουργού.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένο, εξηγώντας ότι ο κόσμος ξεπέρασε τους 10.000 και όπως είπαν, η συγκέντρωση ήταν εφάμιλλη της προεκλογικής συγκέντρωσης του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015, όταν ο Αλέξης Τσίπρας εκλέχθηκε για πρώτη φορά πρωθυπουργός.

Σε ό,τι αφορά τα στελέχη που παρέστησαν, φαίνεται ότι το «μπλόκο» που είχε τεθεί ανεπίσημα, αλλά με σαφήνεια από το επιτελείο του, τελικά εφαρμόστηκε σε απόλυτο βαθμό. Συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα είχαν διαμηνύσει μέσω διαύλων ότι ενεργά στελέχη και βουλευτές άλλων κομμάτων δεν είχαν θέση σε μια εκδήλωση ίδρυσης ενός νέου κόμματος. Η «καμπάνα» χτυπούσε προφανώς για τα στελέχη και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έσπευδαν σε κάθε εκδήλωση που μιλούσε ο Αλέξης Τσίπρας για να δείξουν την θετική τους στάση απέναντί του. Στη χθεσινή εκδήλωση όμως, δεν εμφανίστηκε κανένα στέλεχος άλλου κόμματος. Παρόντες πάντως ήταν ανεξάρτητοι βουλευτές όπως ο Γιάννης Σαρακιώτης και η Αθηνά Λινού αλλά και πρώην βουλευτές, όπως ο Μάριος Κάτσης (ΣΥΡΙΖΑ), η Ελένη Αυλωνίτου (ΣΥΡΙΖΑ), η Φωτεινή Μπακαδήμα (ΜεΡΑ25), ο Γιάννης Μπαλάφας (ΣΥΡΙΖΑ). Παρόντα φυσικά ήταν στελέχη που έχουν ενταχθεί στο περιβάλλον ή και στο Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα όπως ο Θύμιος Γεωργόπουλος, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Αντώνης Σαουλίδης, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Γιάννης Μπαλάφας και η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη.

Η εκδήλωση πάντως στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Τα λίγα αρνητικά σχόλια για το γεγονός ότι οι δύο ηθοποιοί (Μαριάννα Τουμασάτου, Αιμίλιος Χειλάκης) που ανέλαβαν την αρχική παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα μέσα από ένα σκετς πέντε λεπτών χρειάστηκε να διαβάζουν τους διαλόγους από χαρτιά, αλλά και για το «υποτονικό», όπως το χαρακτήρισαν κάποιοι, μουσικό θέμα του Σταμάτη Κραουνάκη, ξεπεράστηκαν πολύ γρήγορα, όταν στη σκηνή ανέβηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Αντίστοιχα, ελάχιστοι παρατήρησαν την τοποθέτηση των autocue που έκαναν τον πρώην πρωθυπουργό συχνά να ψάχνει με το βλέμμα του χαμηλά την εξέλιξη της ομιλίας του. Άλλωστε, το εμβληματικό φόντο του Παρθενώνα που φωτιζόταν όσο έπεφτε το σκοτάδι στην Αθήνα, πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα, δημιουργούσε μια ιδιαίτερα θετική αίσθηση σε όσους βρίσκονταν εκεί.

Το «παιχνίδι» με το όνομα

Μια ακόμη σημαντική επιτυχία του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα ήταν το ότι κατόρθωσαν να διατηρήσουν κρυφό το όνομα του κόμματος κυριολεκτικά μέχρι την τελευταία στιγμή. Το «ΕΛΑΣ» είχε ακουστεί σαν ενδεχόμενο στην αρχή της πορείας προς τον σχηματισμό του φορέα, ωστόσο για τους περισσότερους αναλυτές δεν συγκέντρωνε παρά ελάχιστες πιθανότητες με αποτέλεσμα να μη συμπεριλαμβάνεται καν στην «ονοματολογία» των τελευταίων ημέρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και μέχρι την τελευταία ημέρα, ελάχιστα πρόσωπα στην Αμαλίας γνώριζαν το όνομα που είχε επιλεγεί. Ακόμα και άτομα εντός του οργανωτικού δεν είχαν ενημερωθεί, ενώ και οι δημιουργοί της ιστοσελίδας δεν είχαν το όνομα και το λογότυπο μέχρι και την τελευταία ημέρα. Το γεγονός πάντως ότι το όνομα δε διέρρρευσε μέχρι την τελευταία στιγμή, αποτελεί πάντως κατόρθωμα καθώς υπήρξε μεγάλη δημοσιογραφική πίεση για το «αποκλειστικό» του ονόματος του νέου κόμματος. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, είναι ιδιαίτερα σπάνιο το όνομα να παραμείνει επτασφράγιστο μυστικό.

Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας δεν άφησε να διαφανεί η πραγματική ονομασία του κόμματος, προκειμένου η έκπληξη να γίνει με το βίντεο. Μάλιστα, «έπαιξε» με την αγωνία των δημοσιογράφων, καθώς μέσα στην ομιλία του ανέφερε σχεδόν σε όλα τα ονόματα που είχαν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για το κόμμα: Πυξίδα, Νέα Εθνική Πυξίδα, Εμείς, Κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής, Νέα Ελλάδα, Νέα Μεταπολίτευση, κ.α..

Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν εύλογη σύγχυση, η οποία φυσικά μετατράπηκε σε έκπληξη όταν αποκαλύφθηκε τελικά το όνομα και το λογότυπο.

Σε ό,τι αφορά την ονομασία πάντως, πληροφορίες αναφέρουν ότι «κλείδωσε» αρκετό καιρό πριν την εκδήλωση και μάλιστα, ότι όταν προτάθηκε ως μία εκ των ιδεών κέρδισε αυτόματα σε όλα τα σημεία που έψαχνε το επιτελείο στο νέο όνομα.

Έκπληξη πάντως προκάλεσε και στους πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στο Θησείο για να ακούσουν την ομιλία με κάποιους να σημειώνουν ότι «δίνει έμφαση στην Αριστερά», επειδή τη γράφει με κόκκινο, και άλλους να καταλήγουν ότι το νέο όνομα αποτυπώνει τον τρόπο πολιτικής σκέψης του Αλέξη Τσίπρα επειδή απευθύνεται ταυτόχρονα σε διαφορετικές κοινωνικές, ηλικιακές και ιδεολογικές ομάδες.

