«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

Μια ξαφνική αδιαθεσία ενός από τους παρευρισκόμενους στο Θησείο «πάγωσε» για λίγα λεπτά την εκδήλωση παρουσίασης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός διέκοψε αμέσως τη ροή του λόγου του, κοιτάζοντας ανήσυχος προς το κοινό.

«Ένα γιατρό. Αν υπάρχει ένας γιατρός, να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος...», είπε από το μικρόφωνο, προκαλώντας αναστάτωση.



Σύμφωνα με πληροφορίες, άνθρωποι της διοργάνωσης έσπευσαν στο σημείο προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες.Ως εκ τούτου η ένταση εκτονώθηκε γρήγορα όταν διαπιστώθηκε πως η κατάσταση ήταν ελεγχόμενη, επιτρέποντας στον Αλέξη Τσίπρα να συνεχίσει τη διαδικασία για την ανακοίνωση και του ονόματος.

