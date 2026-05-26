Οι ογκολόγοι εύχονται να σταματήσετε να κάνετε αυτά τα 4 πράγματα

Η πρόληψη του καρκίνου δεν αφορά την «τέλεια» ζωή, αλλά ορισμένες καθημερινές συνήθειες μπορούν σιωπηλά να ωθήσουν τον κίνδυνο προς τη λάθος κατεύθυνση.

Οι ογκολόγοι και οι ειδικοί στην πρόληψη του καρκίνου συχνά επικεντρώνονται σε τέσσερις πρακτικές αλλαγές:

κατανάλωση λιγότερου επεξεργασμένου κρέατος κατανάλωση περισσότερων φυτικών ινών μείωση καθιστικής ζωής διατήρηση κοινωνικών επαφών

Αυτές οι συνήθειες δεν αντικαθιστούν τα σημαντικότερα βασικά στοιχεία πρόληψης του καρκίνου, όπως η αποφυγή του καπνίσματος, ο περιορισμός του αλκοόλ, η χρήση αντηλιακής προστασίας, οι εμβολιασμοί και οι τακτικές εξετάσεις. Αλλά είναι μια καλή ρεαλιστική αρχή, επειδή επηρεάζουν την ποιότητα της διατροφής, τη φλεγμονή, το σωματικό βάρος, την υγεία του εντέρου και την μακροπρόθεσμη καθημερινή συμπεριφορά.

1. Σταματήστε να τρώτε συχνά επεξεργασμένο κρέας

Τα επεξεργασμένα κρέατα είναι τρόφιμα όπως μπέικον, ζαμπόν, λουκάνικα, χοτ ντογκ, σαλάμια και πολλά αλλαντικά. Χαρακτηριστικό τους είναι το αυξημένο αλάτι και η προσθήκη συντηρητικών.

Η κύρια ανησυχία είναι ο καρκίνος του παχέος εντέρου. Το επεξεργασμένο κρέας έχει συνδεθεί σταθερά με υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του εντέρου και έχει επίσης συχνά υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι και κορεσμένα λιπαρά. Δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεστε για μια περιστασιακή μερίδα, αλλά δεν πρέπει να αποτελεί συνήθη πηγή πρωτεΐνης.

Καλύτερες εναλλακτικές περιλαμβάνουν:

ψάρια

πουλερικά

αυγά

φασόλια

φακές

τόφου

γιαούρτι

ξηρούς καρπούς

άπαχα κρέατα με μίνιμουμ επεξεργασία

2. Σταματήστε να θεωρείτε τις φυτικές ίνες ως «προαιρετικές»

Μια χαμηλή σε φυτικές ίνες δίαιτα είναι μια από τις πιο εύκολες συνήθειες, που εύκολα παραβλέπονται. Οι φυτικές ίνες υποστηρίζουν την κανονικότητα του εντέρου, βοηθούν στην θρέψη των ωφέλιμων βακτηρίων του εντέρου και συνδέονται στενά με την καλύτερη συνολική ποιότητα της διατροφής.

Οι περισσότεροι μπορούν να το βελτιώσουν αυτό χωρίς να φτάσουν να μετρούν μανιωδώς τα γραμμάρια. Απλά προσθέστε φασόλια ή φακές στα γεύματά σας, επιλέξτε δημητριακά ολικής αλέσεως πιο συχνά, τρώτε φρούτα με τη φλούδα όταν είναι εφικτό και κάντε τα λαχανικά ένα κανονικό μέρος του μεσημεριανού και του βραδινού γεύματος.

Στόχος δεν είναι μια ξαφνική αύξηση των φυτικών ινών από την μια μέρα στην άλλη, η οποία μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα. Αυξήστε την σταδιακά και πίνετε αρκετό νερό.

3. Σταματήστε να κάθεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας

Η άσκηση έχει σημασία, αλλά το ίδιο συμβαίνει και τα μεγάλα διαστήματα καθιστικής ζωής. Ένα άτομο μπορεί να κάνει μια προπόνηση και να περάσει το υπόλοιπο της ημέρας ως επί το πλείστον σε αδράνεια/καθισιό. Αυτό δεν είναι ιδανικό.

Η κίνηση υποστηρίζει τον έλεγχο του βάρους, την ευαισθησία στην ινσουλίνη, την κυκλοφορία του αίματος και την λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Συνδέεται επίσης με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων καρκίνων, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του μαστού και του παχέος εντέρου.

Ένας πρακτικός στόχος είναι να διακόπτετε την καθιστική συμπεριφορά κάθε 30 έως 60 λεπτά:

σταθείτε όρθιοι

περπατήστε

τεντωθείτε

ανεβείτε σκάλες

κάντε σύντομες οικιακές εργασίες

κάντε μια σύντομη βόλτα μετά τα γεύματα

Αυτά τα μικρά διαλείμματα είναι πιο εύκολο να επαναληφθούν από μια φιλόδοξη ρουτίνα που διαρκεί μόνο μια εβδομάδα.

4. Σταματήστε να απομονώνεστε

Η κοινωνική σύνδεση συνήθως δεν παρουσιάζεται ως συνήθεια πρόληψης καρκίνου, αλλά οι ογκολόγοι αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο πόσο επηρεάζει τις συμπεριφορές υγείας. Η μοναξιά και η απομόνωση μπορούν να επιδεινώσουν το άγχος, τη διάθεση, τον ύπνο, τα διατροφικά πρότυπα και τη σωματική δραστηριότητα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η κοινωνικοποίηση προλαμβάνει άμεσα τον καρκίνο με τον ίδιο τρόπο που η διακοπή του καπνίσματος μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου. Η σύνδεση είναι πιο έμμεση: τα άτομα με ισχυρότερη υποστήριξη συχνά διαχειρίζονται καλύτερα τις ρουτίνες υγείας, τα ραντεβού με γιατρούς και την ανάρρωση.

Η σύνδεση δεν σημαίνει απαραίτητα μια γεμάτη κοινωνικά ατζέντα. Μια βόλτα με έναν φίλο, μια εβδομαδιαία τηλεφωνική κλήση, μια κοινοτική δραστηριότητα ή απλώς η διατήρηση της επαφής με άλλους μπορεί να υποστηρίξει πιο υγιή πρότυπα με την πάροδο του χρόνου.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ο καρκίνος να προληφθεί πλήρως;

Όχι. Μερικοί καρκίνοι αναπτύσσονται παρά τις καλύτερες υγιεινές συνήθειες. Πρόληψη σημαίνει μείωση του κινδύνου όπου είναι δυνατόν, όχι πλήρη εξάλειψη του κινδύνου.

Ποια είναι η πιο σημαντική συνήθεια πρόληψης του καρκίνου;

Η αποφυγή του καπνίσματος παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά βήματα. Ο περιορισμός του αλκοόλ, η διατήρηση ενός υγιούς βάρους, η τακτική σωματική δραστηριότητα, η προστασία του δέρματος από την υπερβολική έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία και η τήρηση των συμβουλών ελέγχου έχουν επίσης σημασία.

Βοηθούν τα συμπληρώματα στην πρόληψη του καρκίνου;

Για τους περισσότερους τα συμπληρώματα δεν αποτελούν αξιόπιστη στρατηγική πρόληψης του καρκίνου. Μια προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στη διατροφή με λαχανικά, φρούτα, δημητριακά ολικής αλέσεως, φασόλια, ξηρούς καρπούς και άλλα ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα είναι καλύτερη.

Πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε έλεγχο για καρκίνο;

Εξαρτάται από την ηλικία, το φύλο, το οικογενειακό ιστορικό και τον προσωπικό κίνδυνο. Ο έλεγχος για καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου, του πνεύμονα ή του προστάτη θα πρέπει να συζητείται με γιατρό βάσει των ισχυουσών κατευθυντήριων γραμμών.

Συμπέρασμα

Οι τέσσερις συνήθειες που οι ογκολόγοι συχνά θέλουν να αλλάξουμε όλοι μας είναι πρακτικές: να τρώνε λιγότερο συχνά επεξεργασμένο κρέας, να μην παραμελούν τις φυτικές ίνες, να κάθονται λιγότερο και να αποφεύγουν την κοινωνική απομόνωση.

Αυτές οι αλλαγές δεν είναι δραματικές, αλλά μπορούν να υποστηρίξουν ένα πιο υγιές σωματικό βάρος, καλύτερη υγεία του εντέρου, περισσότερη κίνηση και πιο δυναμικές καθημερινές ρουτίνες.

Πηγές:

eatingwell.com

sciencealert.com

cancer.org

aicr.org