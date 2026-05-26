Παρασκευάς Άντζας: «Από τη στιγμή που αρρώστησε, δεν έχω σταματήσει να κλαίω» σπαράζει η μητέρα του

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου ο θάνατος του Παρασκευά Άντζα από τη Νόσο του Κινητικού Νευρώνα (ALS) σε ηλικία 49 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που τον γνώριζαν.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα μίλησε η μητέρα του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star, περιγράφοντας τον πόνο της για την απώλειά του και τη δύσκολη μάχη που έδωσε τους τελευταίους μήνες της ζωής του. «Το παιδί μου ήταν πάρα πολύ καλό. Πώς του έτυχε αυτό το πράγμα; Τι αρρώστια ήταν αυτή που σε 7 μήνες τον καθάρισε; Από τη στιγμή που αρρώστησε, δεν έχω σταματήσει να κλαίω. Μου λένε να μην κλαίω, να κάνω κουράγιο. Πόσο κουράγιο να κάνω;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως ο γιος της είχε ιδιαίτερη αδυναμία στα παιδιά και ότι πάντα στεκόταν δίπλα τους με αφοσίωση. «Τα παιδιά τα αγαπούσε και έδινε και την ψυχή του για αυτά. Αν και ήταν χωρισμένος, από στεναχώρια το έπαθε αυτό το πράγμα», σημείωσε.

