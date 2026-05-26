Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για την υπόθεση Καραμανλή

Στο γραφείο του Αρεοπαγίτη Ανακριτή Ηλία Γιαρένη βρέθηκαν οι συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα, προκειμένου να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της ανάκρισης που αφορά ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Οι τρεις συγγενείς συνοδεύονταν από τη συνήγορό τους Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία, σε δηλώσεις της, επανέλαβε το αίτημα για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και λογοδοσία όλων των εμπλεκομένων. Όπως ανέφερε, σκοπός είναι να αναδειχθούν όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις σχετικές δικογραφίες, ώστε να αποδοθούν ευθύνες σε όσους θεωρηθούν υπαίτιοι, ανεξαρτήτως θέσης ή αξιώματος.

Η κ. Κωνσταντοπούλου άσκησε παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι «αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να θάψει όλο αυτό τον καιρό είναι οι δικογραφίες και τα στοιχεία που αφορούν τους υπόδικους υπουργούς Τριαντόπουλο και Καραμανλή». Όπως είπε, η σημερινή παρουσία των οικογενειών ενώπιον του ανακριτή εντάσσεται στην προσπάθειά τους να συμβάλουν ενεργά στην αποκάλυψη όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι συγγενείς των θυμάτων αναγκάζονται να εμφανίζονται επανειλημμένα ενώπιον των δικαστικών και ανακριτικών αρχών προκειμένου να διεκδικήσουν τη διερεύνηση της τραγωδίας, υπογραμμίζοντας πως «οι γονείς, οι συγγενείς, οι οικογένειες των θυμάτων αναγκάζονται να προσέρχονται ξανά και ξανά» για να προωθήσουν διαδικασίες που, κατά την άποψή της, δεν κινήθηκαν επαρκώς από την Πολιτεία.

