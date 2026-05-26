Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Β. Δρόσος

Snapshot Ο Νίκος Β. Δρόσος, παλαίμαχος δημοσιογράφος, πέθανε σε ηλικία 75 ετών την περασμένη εβδομάδα.

Είχε μακρά πορεία στο πολιτιστικό ρεπορτάζ, με έμφαση στη λαϊκή μουσική.

Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και εργάστηκε σε δικαστικό και καλλιτεχνικό ρεπορτάζ σε εφημερίδες όπως το «ΕΘΝΟΣ» και η «ΠΡΩΤΗ».

Υπήρξε επίσης συγγραφέας ποιητικών συλλογών και δοκιμίων και είχε ραδιοφωνική εκπομπή στον Ρ/Σ “FLASH”.

Η κηδεία του έγινε στη γενέτειρά του, στον Παραπόταμο Σερρών, όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Snapshot powered by AI

Πέθανε την περασμένη εβδομάδα, όπως έκανε γνωστό η ΕΣΗΕΑ, με ανακοίνωσή της, ο δημοσιογράφος Νίκος Β. Δρόσος, σε ηλικία 75 ετών.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Έφυγε την περασμένη εβδομάδα, σε ηλικία 75 ετών, ο παλαίμαχος δημοσιογράφος Νίκος Δρόσος του Βασιλείου, αφήνοντας πίσω του μακρά πορεία στη δημοσιογραφία και ιδίως στο πολιτιστικό ρεπορτάζ.

Ο Νίκος Δρόσος γεννήθηκε το 1951 στον Παραπόταμο Σερρών, σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και εργάστηκε επί σειρά ετών στο δικαστικό ρεπορτάζ των εφημερίδων «ΕΘΝΟΣ» και «ΠΡΩΤΗ». Στη συνέχεια μεταπήδησε στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη λαϊκή μουσική, την οποία υπηρέτησε με ζήλο, γνώση και απεριόριστη αγάπη. Παράλληλα ανέπτυξε συγγραφική δραστηριότητα, εκδίδοντας ποιητικές συλλογές και δοκίμια, ενώ η ραδιοφωνική του εκπομπή «Άντε να περάσει η νύχτα» στον Ρ/Σ “FLASH” έμεινε αξέχαστη στους ακροατές.

Η δημοσιογραφική οικογένεια τον αποχαιρετά ως έναν άνθρωπο που υπηρέτησε το λειτούργημά του με ήθος, συνέπεια και ευαισθησία. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στη γενέτειρά του, τον τόπο όπου επέλεξε να ζήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του».

Διαβάστε επίσης