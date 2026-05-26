Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Ποια θα πληρωθούν μέχρι την Παρασκευή

Μία σειρά επιδομάτων θα πληρωθεί αυτή την εβδομάδα από τον ΟΠΕΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι οι διαδικασίες για τις πιστώσεις έχουν ήδη δρομολογηθεί, ενώ το πρόγραμμα πληρωμών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς περιλαμβάνει το σύνολο των προνοιακών παροχών.

Για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΑ ακολουθείται η πάγια διαδικασία, σύμφωνα με την οποία τα επιδόματα του οργανισμού καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Καθώς η 31η Μαΐου συμπίπτει με Κυριακή, η επίσημη ημερομηνία πληρωμής έχει οριστεί για την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

Όπως συμβαίνει σε κάθε κύκλο πληρωμών, τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν διαθέσιμα στα ΑΤΜ των τραπεζών από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή από την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026.

Τα επιδόματα που θα πληρωθούν

Η προγραμματισμένη πληρωμή για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ αφορά το σύνολο των κοινωνικών και προνοιακών παροχών.

Αναλυτικά περιλαμβάνονται:

Επίδομα Παιδιού

Επίδομα Στέγασης

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Αναπηρικά επιδόματα

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

Επίδομα Ομογενών

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

Έξοδα Κηδείας

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές

Επίδομα Αναδοχής

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου

Οι δικαιούχοι των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ καλούνται να παρακολουθούν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, καθώς η σταδιακή διαδικασία πίστωσης μέσω του διατραπεζικού συστήματος ξεκινά συνήθως από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας της επίσημης ημερομηνίας πληρωμής.

