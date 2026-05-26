PosoKanei: Πώς λειτουργεί η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών σούπερ μάρκετ

Snapshot Η πλατφόρμα PosoKanei συγκεντρώνει και συγκρίνει καθημερινά τις τιμές χιλιάδων προϊόντων από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα.

Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν προϊόντα, να συγκρίνουν τιμές σε πραγματικό χρόνο και να δημιουργήσουν ψηφιακό καλάθι με τα προϊόντα που επιθυμούν.

Το σύστημα υπολογίζει το συνολικό κόστος του καλαθιού για κάθε σούπερ μάρκετ, δείχνοντας πού συμφέρει η αγορά.

Η πλατφόρμα ενημερώνει συνεχώς για τις τρέχουσες τιμές και προσφορές, προσφέροντας διαφάνεια και εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων στους καταναλωτές.

Μέσω του PosoKanei, οι καταναλωτές εντοπίζουν εύκολα εκπτώσεις και πακέτα προσφορών για καλύτερη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Snapshot powered by AI

Η ακρίβεια στα προϊόντα πρώτης ανάγκης και οι συνεχείς ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν καταστήσει την έρευνα αγοράς απαραίτητη για κάθε νοικοκυριό. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η πλατφόρμα PosoKanei έρχεται να λειτουργήσει ως ένας ψηφιακός σύμμαχος για τους καταναλωτές, προσφέροντας άμεση σύγκριση τιμών με στόχο την εξοικονόμηση χρημάτων.

Πώς λειτουργεί όμως στην πράξη και πώς μπορείτε να την αξιοποιήσετε για τα καθημερινά σας ψώνια;

Τι είναι το PosoKanei;

Το PosoKanei είναι ένα σύγχρονο παρατηρητήριο τιμών που συγκεντρώνει, ανανεώνει και συγκρίνει καθημερινά το κόστος χιλιάδων προϊόντων από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Η πλατφόρμα είναι σχεδιασμένη ώστε να είναι φιλική προς τον χρήστη, προσβάσιμη τόσο από υπολογιστή όσο και από κινητό τηλέφωνο.

Βήμα-βήμα: Πώς λειτουργεί η σύγκριση τιμών

Η διαδικασία εύρεσης των οικονομικότερων προϊόντων είναι απλή και ολοκληρώνεται σε λίγα μόλις βήματα:

Αναζήτηση προϊόντος: Ο χρήστης πληκτρολογεί το προϊόν που ψάχνει στη μπάρα αναζήτησης (π.χ. «γάλα», «ελαιόλαδο», «απορρυπαντικό») ή πλοηγείται στις διαθέσιμες κατηγορίες. Σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο: Η πλατφόρμα εμφανίζει το συγκεκριμένο προϊόν και παραθέτει την τιμή του σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αναδεικνύοντας πού πωλείται φθηνότερα. Δημιουργία ψηφιακού καλαθιού: Οι καταναλωτές μπορούν να προσθέσουν τα προϊόντα που επιθυμούν σε ένα «έξυπνο καλάθι». Τελική ανάλυση κόστους: Μόλις ολοκληρωθεί η λίστα, το σύστημα υπολογίζει αυτόματα το συνολικό κόστος του καλαθιού για κάθε σούπερ μάρκετ ξεχωριστά, δείχνοντας ξεκάθαρα από πού συμφέρει να γίνει η αγορά.

Τα βασικά οφέλη για τον καταναλωτή

Διαφάνεια και ενημέρωση: Οι τιμές επικαιροποιούνται συνεχώς, επιτρέποντας στον καταναλωτή να γνωρίζει τις τρέχουσες προσφορές πριν καν βγει από το σπίτι.

Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος: Αποφεύγεται η φυσική επίσκεψη σε πολλαπλά καταστήματα για τη σύγκριση προσφορών.

Εντοπισμός προσφορών: Η πλατφόρμα αναδεικνύει τις εκπτώσεις και τα πακέτα προσφορών, βοηθώντας στην έξυπνη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Διαβάστε επίσης