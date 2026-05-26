Ελούντα: Μεταλλικό αντικείμενο εντοπίστηκε στη θάλασσα - Δεν αποτελεί κίνδυνο, λέει ο στρατός

Μέρος από βληθέντα πύραυλο του αντιαεροπορικού οπλικού συστήματος OSA-AK είναι το μεταλλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή στην Ελούντα της Κρήτης.

Σύμφωνα με πηγές του Στρατού Ξηράς, πρόκειται για απάρτιο από βληθέντα πύραυλο του αντιαεροπορικού οπλικού συστήματος OSA - AK.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο σύστημα είναι ρωσικής κατασκευής και χρησιμοποιείται από τον Στρατό Ξηράς από το 1992.

Η αντιμετώπιση του ευρήματος έχει αναληφθεί από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και, σύμφωνα με πηγές του Στρατού Ξηράς, δεν εγκυμονεί κίνδυνο.

