Ελούντα: Μεταλλικό αντικείμενο εντοπίστηκε στη θάλασσα - Δεν αποτελεί κίνδυνο, λέει ο στρατός
Σύμφωνα με πηγές του Στρατού Ξηράς, πρόκειται για απάρτιο από βληθέντα πύραυλο
Μέρος από βληθέντα πύραυλο του αντιαεροπορικού οπλικού συστήματος OSA-AK είναι το μεταλλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή στην Ελούντα της Κρήτης.
Σύμφωνα με πηγές του Στρατού Ξηράς, πρόκειται για απάρτιο από βληθέντα πύραυλο του αντιαεροπορικού οπλικού συστήματος OSA - AK.
Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο σύστημα είναι ρωσικής κατασκευής και χρησιμοποιείται από τον Στρατό Ξηράς από το 1992.
Η αντιμετώπιση του ευρήματος έχει αναληφθεί από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και, σύμφωνα με πηγές του Στρατού Ξηράς, δεν εγκυμονεί κίνδυνο.
