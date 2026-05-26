Ελούντα: Μεταλλικό αντικείμενο εντοπίστηκε στη θάλασσα - Δεν αποτελεί κίνδυνο, λέει ο στρατός

Σύμφωνα με πηγές του Στρατού Ξηράς, πρόκειται για απάρτιο από βληθέντα πύραυλο

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ελούντα: Μεταλλικό αντικείμενο εντοπίστηκε στη θάλασσα - Δεν αποτελεί κίνδυνο, λέει ο στρατός
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το μεταλλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε στην Ελούντα είναι απάρτιο από βληθέντα πύραυλο του αντιαεροπορικού συστήματος OSA
  • AK.
  • Το σύστημα OSA
  • AK είναι ρωσικής κατασκευής και χρησιμοποιείται από τον Ελληνικό Στρατό Ξηράς από το 1992.
  • Η αντιμετώπιση του ευρήματος έχει αναληφθεί από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.
  • Σύμφωνα με τον Στρατό Ξηράς, το αντικείμενο δεν αποτελεί κίνδυνο.
Snapshot powered by AI

Μέρος από βληθέντα πύραυλο του αντιαεροπορικού οπλικού συστήματος OSA-AK είναι το μεταλλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή στην Ελούντα της Κρήτης.

Σύμφωνα με πηγές του Στρατού Ξηράς, πρόκειται για απάρτιο από βληθέντα πύραυλο του αντιαεροπορικού οπλικού συστήματος OSA - AK.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο σύστημα είναι ρωσικής κατασκευής και χρησιμοποιείται από τον Στρατό Ξηράς από το 1992.

Η αντιμετώπιση του ευρήματος έχει αναληφθεί από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και, σύμφωνα με πηγές του Στρατού Ξηράς, δεν εγκυμονεί κίνδυνο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 27 Μαΐου

04:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 27 Μαΐου

04:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο κίνησης – Παράταση της επιδότησης για το diesel και τον Ιούνιο

03:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο χαρτιού – Πληροφορίες για νεκρούς και σοβαρά τραυματίες

03:22ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Ποιοι θα δουλέψουν του «Αγίου Πνεύματος» – Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

19:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα στο Θησείο – Live streaming η ιδρυτική διακήρυξη

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο: Δείτε φωτογραφίες

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

23:42LIFESTYLE

Σε ιδιωτικό νησί που γυρίστηκε ο «James Bond» τελέστηκε ο γάμος του Ντόναλντ Τραμπ Jr.

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ