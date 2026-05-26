Αγίου Πνεύματος: Πώς πληρώνονται όσοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα - Οι υπόλοιπες αργίες του 2026

Snapshot Η Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (Αγίου Πνεύματος) δεν είναι επίσημη αργία για τον ιδιωτικό τομέα, εκτός αν έχει οριστεί ως αργία με απόφαση περιφερειάρχη ή ΣΣΕ.

Αν η επιχείρηση λειτουργήσει την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, οι εργαζόμενοι δικαιούνται προσαύξηση 75% στην αμοιβή τους.

Οι εργαζόμενοι που δεν εργαστούν την ημέρα του Αγίου Πνεύματος λαμβάνουν κανονικά τον μισθό ή το ημερομίσθιό τους.

Ο συμψηφισμός της ημέρας του Αγίου Πνεύματος με ρεπό δεν είναι νόμιμος όταν η ημέρα θεωρείται υποχρεωτική αργία.

Οι υπόλοιπες υποχρεωτικές αργίες του 2026 για τον ιδιωτικό τομέα περιλαμβάνουν τον Δεκαπενταύγουστο, την 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα και τη Σύναξη της Θεοτόκου.

Διευκρινίσεις για τον τρόπο αμοιβής των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα που θα εργαστούν την ημέρα του Αγίου Πνεύματος που φέτος «πέφτει» τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2026, παρέχει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (Αγίου Πνεύματος) δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Ωστόσο, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η ημέρα αυτή (Αγίου Πνεύματος) έχει χαρακτηριστεί αργία με απόφαση περιφερειάρχη, όπως και με διάταξη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ), κανονισμού εργασίας της επιχείρησης από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.

Εξίσου, κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι ως προς την προσαύξηση της αμοιβής για την εργασία που παρέχεται νόμιμα κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργαστούν, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα λάβουν κανονικά τον μισθό τους, ενώ, όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους.

Σημειώνεται ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, εφόσον λογίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Αν, παρότι έχει χαρακτηριστεί η ημέρα του Αγίου Πνεύματος πρόσθετη εορτή αργία για μία επιχείρηση, αυτή λειτουργήσει εφέτος κατ' εξαίρεση, τότε οι εργαζόμενοι που απασχολούνται δικαιούνται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο ημερομίσθιό τους, εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο ή στο 1/25 του μηνιαίου μισθού τους, εφόσον αμείβονται με μηνιαίο μισθό.

Οι επόμενες αργίες του 2026

Αγίου Πνεύματος

«Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος» 1 Ιουνίου Δευτέρα Ναι Όχι ** Αργία Δημοσίου & συγκεκριμένων κλάδων Δεκαπενταύγουστος

«Κοίμηση της Θεοτόκου» 15 Αυγούστου Σάββατο Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία 28η Οκτωβρίου

«Εθνική Επέτειος του Όχι» 28 Οκτωβρίου Τετάρτη Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021) Χριστούγεννα

«Γέννηση του Χριστού» 25 Δεκεμβρίου Παρασκευή Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία 26η Δεκεμβρίου

«Σύναξη της Θεοτόκου» 26 Δεκεμβρίου Σάββατο Ναι Ναι Υποχρεωτική αργία (Ν. 4554/2018)

