Θεσσαλονίκη: Πάνω από 14 χτυπήματα με κατσαβίδι και μαχαίρι είχε ο 67χρονος στο πρόσωπο

Snapshot Ο 67χρονος άνδρας δέχτηκε πάνω από 14 χτυπήματα στο πρόσωπο με κατσαβίδι και μαχαίρι.

Ο 30χρονος γιος του πρώτα τον χτύπησε με βαρύ αντικείμενο, πιθανότατα με σκαμπό.

Ο δράστης έχει ομολογήσει την πράξη του και βρίσκεται υπό κράτηση.

Ο 30χρονος ισχυρίζεται ότι ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Έλαβε προθεσμία από τον Εισαγγελέα για να απολογηθεί την Τετάρτη. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία που σοκάρουν έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την πατροκτονία που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στο Τριάδι Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το 67χρονο θύμα έφερε πάνω από 14 χτυπήματα στο πρόσωπο με κατσαβίδι και μαχαίρι. Ο 30χρονος γιος του θύματος που έχει συλληφθεί, φέρεται πρώτα να χτύπησε τον πατέρα του με ένα βαρύ αντικείμενο, το οποίο πιθανολογείται ότι είναι ένα σκαμπό και στη συνέχεια του κατάφερε στο πρόσωπο τα πολλαπλά χτυπήματα με κατσαβίδι και μαχαίρι.

Σημειώνεται ότι, ο 30χρονος έχει ομολογήσει την πράξη του και οδηγήθηκε χθες στον Εισαγγελέα από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Τετάρτη. Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι κατά την πράξη ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και δεν θυμάται τι έγινε.

«Ήταν στο υπόγειο και έβλεπε τηλεόραση. Του επιτέθηκα με ένα κατσαβίδι και έναν σουγιά. Δεν θυμάμαι, γιατί είχα πάρει ναρκωτικά χάπια», φέρεται να δήλωσε.

Διαβάστε επίσης