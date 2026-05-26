Συνελήφθη πατέρας που έβγαλε όπλο σε οδηγό σχολικού λεωφορείου, επειδή φώναξε στα παιδιά του

Ένας πατέρας συνελήφθη στη Φλόριντα αφού φέρεται να έβγαλε όπλο μπροστά σε οδηγό σχολικού λεωφορείου.

Την Πέμπτη 21 Μαΐου, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Citrus County ενημερώθηκε για περιστατικό σε στάση σχολικού λεωφορείου της σχολικής περιφέρειας Citrus County, στη διασταύρωση North Velvet Terrace και West Bromin Court, στην περιοχή Citrus Springs, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Facebook την Παρασκευή.

«Το περιστατικό αναφέρθηκε αρχικά στον αξιωματικό σχολικών πόρων Boyer στο Citrus Springs Elementary School, γεγονός που οδήγησε στην ενημέρωση του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών της CCSO», ανέφερε η αστυνομία.

Ο Otoniel Carlos O’Valle, γνωστός και ως Oto, έφτασε στη στάση με ένα μπλε ΙΧ και φέρεται να πλησίασε μια αναπληρώτρια οδηγό που βρισκόταν μέσα στο σχολικό λεωφορείο περίπου στις 9:09 π.μ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πατέρας δύο μαθητών δημοτικού που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη στάση «έβγαλε ένα ολόμαυρο πιστόλι από τη μέση του και ρώτησε αν εκείνη ήταν η μόνιμη οδηγός. Όταν έμαθε ότι ήταν αναπληρώτρια, ο O’Valle φέρεται να είπε πως ήταν η “τυχερή της μέρα”, έβαλε το όπλο στην μπροστινή του τσέπη και εξήγησε ότι ήταν θυμωμένος επειδή η κανονική οδηγός είχε προηγουμένως φωνάξει στα παιδιά του».

Ο Otoniel Carlos O’Valle

«Η βοηθός του λεωφορείου επιβεβαίωσε την εκδοχή της οδηγού», συνέχισαν οι αρχές. «Η Μονάδα Σοβαρών Εγκλημάτων της CCSO εξέτασε επίσης το ηχητικό και οπτικό υλικό από τις κάμερες του λεωφορείου, το οποίο κατέγραψε την οδηγό να αναγνωρίζει το όπλο μόλις έφτασε ο άνδρας, ενώ φαίνεται και ο Otoniel Carlos O’Valle να κρατά αντικείμενο που έμοιαζε με πυροβόλο όπλο πριν το βάλει στην τσέπη του».

Το γραφείο του σερίφη πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Φλόριντας, το περιστατικό θεωρείται πως συνέβη σε σχολική ιδιοκτησία, καθώς σημειώθηκε σε επίσημη στάση σχολικού λεωφορείου.

«Όποιος απειλεί ή θέτει σε κίνδυνο σχολείο της Citrus County, το προσωπικό του ή τα παιδιά μας, θα αντιμετωπίζει άμεση και αδιαπραγμάτευτη αντίδραση από τις αρχές», δήλωσε ο σερίφης David Vincent. «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών μας ή των ανθρώπων που τους προστατεύουν».

Μετά την έρευνα, ο O’Valle συνελήφθη από το αστυνομικό τμήμα της Ocala βάσει εντάλματος της Citrus County και κατηγορείται για κατοχή πυροβόλου όπλου σε σχολική ιδιοκτησία και για βαριά επίθεση εναντίον εργαζομένου δημόσιας μεταφοράς.

Σε email της, η σχολική περιφέρεια της Citrus County ανέφερε ότι στον O’Valle θα επιδοθεί επίσημη απαγόρευση εισόδου σε σχολικές εγκαταστάσεις την Τρίτη 26 Μαΐου.

