Τραγωδία στην Ισπανία: Πέθανε 2χρονη που ξέχασε ο πατέρας της για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο

Το παιδί πέθανε από αφυδάτωση και θερμοκρασία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών, επειδή το ξέχασε ο πατέρας του μέσα στο αυτοκίνητο για ώρες, ενώ το πήγαινε στον παιδικό σταθμό.

Πληροφορίες που μεταδίδουν τα ισπανικά δίκτυα, αναφέρουν ότι ο πατέρας πήγε το μεγαλύτερο παιδί του στο σχολείο το πρωί της Τετάρτης, αλλά αφού έλαβε μια κλήση ενώ κατευθυνόταν προς τη δουλειά του, στάθμευσε το αυτοκίνητο και ξέχασε να αφήσει τη μικρή στον παιδικό σταθμό.

Όταν η μητέρα πήγε να την παραλάβει, ανακάλυψαν ότι δεν είχε φτάσει ποτέ.

Το κοριτσάκι εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο κέντρο πρώτων βοηθειών του Μπερταμιράνς, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με αναφορές της Πολιτικής Προστασίας, το παιδί πέθανε αφού παρέμεινε αρκετές ώρες μέσα στο αυτοκίνητο, όπου υπέστη αφυδάτωση και θερμοπληξία, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφηκαν. Η εξωτερική θερμοκρασία ήταν περίπου 25 βαθμοί Κελσίου.

Στην οικογένεια παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη.

