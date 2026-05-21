Τραγωδία σε πρόγαμο στη Μεσαρά – Κατέρρευσε και πέθανε ο θείος του γαμπρού
Η γιορτή μέσα σε λίγα λεπτά μετατράπηκε σε τραγωδία
Snapshot
- Ένας άνδρας, θείος του γαμπρού, κατέρρευσε ξαφνικά και πέθανε κατά τη διάρκεια πρόγαμου στη Μεσαρά.
- Το περιστατικό συνέβη στο χωριό Μιαμού κατά τη διάρκεια γλεντιού.
- Παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ, ο άνδρας δεν ανανήφθηκε.
- Η τραγωδία προκάλεσε βαθιά θλίψη στις οικογένειες και τους παρευρισκόμενους.
- Η εκδήλωση μετατράπηκε από γιορτή σε τραγωδία μέσα σε λίγα λεπτά.
Θλίψη έχει προκαλέσει περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (20/5) σε χωριό της Μεσαράς, όταν ένας άνδρας έχασε ξαφνικά τη ζωή του κατά τη διάρκεια γλεντιού στο πλαίσιο πρόγαμου.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, πρόκειται για τον θείο του γαμπρού, ο οποίος ενώ βρισκόταν στην εκδήλωση στο χωριό Μιαμού, αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε μπροστά στους παρευρισκόμενους.
Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειες και τους καλεσμένους, σε μια βραδιά που από γιορτή μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε τραγωδία.
