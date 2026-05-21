Στο υπό κατασκευή Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ ο Μητσοτάκης: Σημείο αναφοράς για όλη την Πελοπόννησο

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών, οι οποίες προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2027

Παναγιώτης Βελισσάρης

Επίσκεψη Κυριάκου Μητοτάκη στο υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ

  • Το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ κατασκευάζεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027.
  • Το νοσοκομείο θα αναβαθμίσει την παροχή υγειονομικής φροντίδας στη Λακωνία και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, αντικαθιστώντας το παλιό νοσοκομείο που λειτουργεί από το 1953.
  • Το νοσοκομείο θα διαθέτει πάνω από 140 κλίνες, μονάδα εντατικής θεραπείας, πλήρες φάσμα ιατρικών ειδικοτήτων και θα λειτουργεί σε ψηφιακό περιβάλλον με υψηλά πρότυπα ενεργειακής αποδοτικότητας.
  • Η κατασκευή χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και εντάσσεται σε ευρύτερες επενδύσεις που χρηματοδοτούνται επίσης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
  • Μετά την ολοκλήρωση του νέου νοσοκομείου, το παλιό κτήριο θα κατεδαφιστεί και ο χώρος θα διαμορφωθεί, συμπεριλαμβανομένου ελικοδρομίου και πάρκινγκ.
Tο εργοτάξιο όπου κατασκευάζεται το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ επισκέφτηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για ένα από τα τρία νέα δημόσια νοσοκομεία που κατασκευάζονται και θα εξοπλιστούν με πόρους της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών, οι οποίες προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2027.

Το νέο νοσοκομείο θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την παροχή φροντίδας υγείας στη Λακωνία και την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου, αντικαθιστώντας το υφιστάμενο Γενικό Νοσοκομείο, το οποίο λειτουργεί από το 1953, ενώ τα έργα ανέγερσής του χρονολογούνται από το 1939.

Το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης

Το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ θα καλύπτει 22.000 τετραγωνικά μέτρα, σε οικόπεδο σαφώς μεγαλύτερης έκτασης, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, καθώς το νέο συγκρότημα θα πλαισιώνεται από περίπου 600 δέντρα.

Το νοσοκομείο θα διαθέτει περισσότερες από 140 κλίνες, περιλαμβανομένων οκτώ στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, και οι θάλαμοι ασθενών θα είναι είτε μονόκλινοι είτε δίκλινοι.

Η νέα δομή θα προσφέρει πλήρες φάσμα ιατρικών και χειρουργικών ειδικοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, θα διαθέτει αυτοτελή μονάδα ψυχικής υγείας ενηλίκων, γυναικολογικές και παιδιατρικές μονάδες, καθώς και μονάδες ημερήσιας και βραχείας νοσηλείας.

Το νέο νοσοκομείο, όπως και τα δύο που κατασκευάζονται μέσω της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία στη Θεσσαλονίκη και την Κομοτηνή, θα λειτουργεί σε πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, με ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα σε όλες τις υπηρεσίες, και με ιδιαίτερα υψηλά πρότυπα από πλευράς ενεργειακής αποδοτικότητας.

Ολόκληρη η δήλωση του Πρωθυπουργού

«Θέλω με την παρουσία μου εδώ να ευχαριστήσω ακόμα μία φορά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την εξαιρετικά γενναιόδωρη πρωτοβουλία τους να στηρίξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την ελληνική δημόσια υγεία.

Το νοσοκομείο Σπάρτης, το οποίο κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου υπερσύγχρονο, είναι ένα από τα τρία ολοκαίνουργια νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα οποία χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου το Ίδρυμα, τα υπόλοιπα δύο είναι το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής και το υπερσύγχρονο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Αλλά, όπως βλέπετε, και αυτό το νοσοκομείο είναι πραγματικά ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα, ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο, το οποίο θα αποτελέσει, πιστεύω, σημείο αναφοράς όχι μόνο για τη Σπάρτη και τη Λακωνία, αλλά και για ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Το έργο είναι τεχνικά δύσκολο, διότι συνυπάρχει, όπως βλέπετε, με το παλιό νοσοκομείο, το οποίο, αφότου ολοκληρωθεί το καινούργιο, θα κλείσει, θα μετεγκατασταθούν οι υπηρεσίες του και στη συνέχεια θα κατεδαφιστεί, για να αξιοποιηθεί ο χώρος ως περιβάλλων χώρος του καινούριου νοσοκομείου.

Η κυβέρνησή μας στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με έργα και όχι με λόγια. Και νομίζω ότι η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα, όποτε αυτή κρίνεται απαραίτητη, μας δίνει συμπληρωματικούς πόρους για να μπορούμε να παρέχουμε στους Έλληνες πολίτες το Εθνικό Σύστημα Υγείας που τους αξίζει.

Ταυτόχρονα, προφανώς, με τις δράσεις τις οποίες αναπτύσσει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ολοκληρώνονται και πολύ σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παραπάνω από 90 καινούργια τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία της χώρας, παραπάνω από 150 κέντρα υγείας, θα έχουν παραδοθεί μέχρι τον Αύγουστο, οπότε και τυπικά κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης.

Είναι μία ακόμα απόδειξη ότι οι πολύ σημαντικοί ευρωπαϊκοί πόροι, οι οποίοι κατάφεραν και εξασφαλίστηκαν από πλευράς της πατρίδας μας, αξιοποιούνται τελικά επ’ ωφελεία των Ελλήνων πολιτών και στηρίζοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Ο Θεόδωρος Μαραβέλιας, Διευθυντής Τεχνικών Δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, επισήμανε: «Το έργο έχει προχωρήσει αρκετά σημαντικά, όπως βλέπετε. Βρισκόμαστε σε μία φάση που πλέον πάμε προς την ολοκλήρωση του περιβλήματος του κτηρίου και συνεχίζουμε τις εργασίες στο εσωτερικό του, που είναι και οι πιο απαιτητικές βέβαια, για τα χειρουργεία, όπως αντιλαμβάνεστε από κάθε πλευρά.

Στη συνέχεια, θα ολοκληρώσουμε το κτήριο, θα μετεγκατασταθεί το παλιό νοσοκομείο στο καινούργιο και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην κατεδάφιση του παλιού και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, που περιλαμβάνει εκτός των άλλων, πέραν του πάρκινγκ και τα λοιπά, και το ελικοδρόμιο που θα εξυπηρετήσει το νοσοκομείο.

Αναμένουμε την πρώτη φάση, για την ολοκλήρωση του έργου, προκειμένου να ξεκινήσει η μετεγκατάσταση του προσωπικού, εντός του 2027».

