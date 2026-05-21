Μητσοτάκης: Θα στηρίξουμε κι άλλο την κοινωνία – Δεν πρέπει να αφήσουμε χρέη στα παιδιά μας

«Δεν θα θέσω σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας», είπε ο πρωθυπουργός

Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε για περαιτέρω στήριξη της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια χωρίς να διακινδυνεύσει το μέλλον της χώρας.
  • Τόνισε την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέκλεισε το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων χρεών για τις επόμενες γενιές.
  • Ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα μετατρέπει το πλεόνασμα της ανάπτυξης σε κοινωνικό μέρισμα για να στηρίξει τους πολίτες.
  • Κριτικάρει την αντιπολίτευση για υποσχέσεις που χαρακτήρισε μη ρεαλιστικές και επανέλαβε τη δέσμευση για αξιοπιστία μέσω της υλοποίησης των υποσχέσεων.
  • Υπογράμμισε την παράδοση έργων αποκατάστασης σε αρχαιολογικούς χώρους ως ένδειξη σεβασμού στην ιστορία και ταυτόχρονα εστίαση στο μέλλον.
Μήνυμα περαιτέρω στήριξης της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, όπου βρίσκεται για περιοδεία, αν και όπως είπε, «δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον».

Ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος σε πολίτες, αρχικά άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως «έχω κάνει συνειδητή επιλογή να μην συναντώμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας της αντιπολίτευσης αλλά να προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «η επικαιρότητα στα ΜΜΕ, συναντιέται με τις προτεραιότητες των πολιτών και όσα συζητούν στο τραπέζι του σπιτιού τους, τους απασχολεί η καθημερινότητα».

Όπως υποστήριξε ο κ. Μητσοτάκης, «μέλημα του κάθε υπεύθυνου πρωθυπουργού, είναι να κρατήσει το σκάφος της πατρίδας ασφαλές στα ταραγμένα νερά που διασχίζουμε», στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι η Ελλάδα «ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν πιο ισχυρή».

Στρέφοντας εκ νέου το βλέμμα στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ανέφερε πως «θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας», τονίζοντας δηκτικά ότι «τα ακούσαμε πριν χρόνια και είδατε που καταλήξαμε».

«Δεν θα θέσω σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας»

Και όπως υποστήριξε, «ένα πράγμα δεν θα θέσω σε κίνδυνο, τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας», τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «δεν πρέπει να αφήσουμε χρέη στα παιδιά μας». Σε αυτό το πλαίσιο διαβεβαίωσε ότι «τους επόμενους μήνες θα στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον».

Αναγνώρισε δε πως τα «πράγματα στην καθημερινότητα δεν είναι εύκολα αντιμετωπίζουμε κύμα ακρίβειας», συμπληρώνοντας πως «η ελληνική κυβέρνηση θα στέκεται δίπλα στους πολίτες» και «το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα μετατρέπεται σε μέρισμα κοινωνικής προκοπής».

«Οι πολίτες θα ψηφίσουν για αυτά τα οποία θα κάνουμε αλλά θα έχουμε άλλη αξιοπιστία αν έχουμε κάνει αυτά που υποσχεθήκαμε», είπε σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ο πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Κάνω συστηματικά περιοδείες εδώ και 7 χρόνια, βρίσκομαι συνέχεια κοντά στους πολίτες και δεσμεύομαι πως θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου να τιμήσω την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους».

«Δεν επιλέξαμε τυχαία την 21η Μαΐου να εγκαινιάσουμε τα έργα αποκατάστασης στο Μυστρά», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Είναι ο 29ος αρχαιολογικός χώρος που παραδίδουμε. (…) Αυτή η παράταξη τιμά την ιστορία μας, αλλά ταυτόχρονα αγκαλιάζουμε το μέλλον και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων».

