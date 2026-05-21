Παναθηναϊκός AKTOR: Ακυρώθηκε το ραντεβού Γιαννακόπουλου-Αταμάν

Αν και οι περισσότεροι περίμεναν με αδημονία το σημερινό ραντεβού του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Εργκίν Αταμάν, μάλλον θα πρέπει να περιμένουν λίγο ακόμα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η συνάντηση των δύο ανδρών ακυρώθηκε και δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί απόψε.

Στην ατζέντα της συνάντησης ήταν να γίνει ο ευρωπαϊκός απολογισμός της ομάδας, μετά από τον αποκλεισμό της ομάδας από τη Euroleague, αλλά και οι επόμενες κινήσεις, εν όψει του τελευταίου στόχου της ομάδας που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Νωρίτερα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από ένα story στο Instagram γράφοντας: «Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Περισσότερα λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και δουλειές. ΥΓ. Ψάχτε να δείτε πού είναι το σημερινό ραντεβού μας».