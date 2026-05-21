Ρώσος δισεκατομμυριούχος χάνει τη ζωή του σε περίεργο τροχαίο - Ποιος ήταν ο Μιχαήλ Σμιρνόφ

Σε μετωπική σύγκρουση με αυτοκίνητο σε μία στροφή

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

vfokuse.mail.ru
Άλλος ένας θάνατος Ρώσου δισεκατομμυριούχου έρχεται να προστεθεί σε μία μακρά λίστα.

Ο Μιχαήλ Σμίρνοφ, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα κοντά στην Αγία Πετρούπολη, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RBC.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ατύχημα συνέβη χθες το μεσημέρι, όταν η μοτοσικλέτα του Triumph βγήκε στην αντίθετη κατεύθυνση και συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο Haval. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως φορούσε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη μηχανή, που ωστόσο δεν στάθηκε ικανός να του σώσει τη ζωή.

Ο Μιχαήλ Σμίρνοφ, γεννηθείς το 1972, ήταν συνιδιοκτήτης και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου «Baltiyskaya Toplivnaya Kompaniya»( Βαλτική Εταιρεία Καυσίμων).

Πρόκειται για ένας από τους μεγαλύτερους φορείς εκμετάλλευσης στην αγορά ανεφοδιασμού καυσίμων στα βορειοδυτικά, που ειδικεύεται στον ανεφοδιασμό πλοίων στα λιμάνια, σύμφωνα με το δημοσίευμα Moika 78.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007-2008 και γρήγορα έγινε εξέχων παίκτης στο Λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης. Οι εταιρείες του ομίλου ασχολούνταν όχι μόνο με τον ανεφοδιασμό πλοίων, αλλά και με τη μεταφόρτωση πετρελαιοειδών και εξασφάλιζαν επίσης την ετοιμότητα να ανταποκριθούν σε έκτακτες πετρελαιοκηλίδες.

Το 2024, ο Σμιρνόφ κατείχε την 108η θέση στη λίστα των δισεκατομμυριούχων της Ρωσίας σύμφωνα με το περιοδικό «Delovoy Peterburg», ενώ η περιουσία του εκτιμάται σε περίπου 7,8 δισεκατομμύρια ρούβλια.

Επίσης, αναφέρεται ότι ένα από τα βασικά περιουσιακά στοιχεία του επιχειρηματία ήταν η εταιρεία «Νέβα Όιλ»(Neva Oil LLC), της οποίας έως το 2024, κατείχε μερίδιο 50%.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Σμιρνόφ συνδέθηκε με 26 νομικά πρόσωπα στους τομείς των πετρελαιοειδών, των logistics, των οικονομικών, των ακινήτων και των εστιατορίων, διευκρινίζει το Moika 78.

Πριν από την ένταξή του στον κλάδο του πετρελαίου, ο Σμιρνόφ εργάστηκε στον χρηματοπιστωτικό τομέα, αναλαμβάνοντας ανώτατες θέσεις.

Μέχρι το 2026, ο Σμιρνόφ είχε αποχωρήσει από όλα τα μεγάλα περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Контур.Фокус», που επικαλείται το vfokuse, στις 21 Μαΐου 2026, δεν του είχε απομείνει καμία ενεργή εταιρεία στην οποία να εμφανίζεται ως ιδρυτής ή διευθυντής.

Προβλήματα με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας

Τα τελευταία δύο χρόνια, στον Σμιρνόφ είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο 19 φορές για τροχαίες παραβάσεις, οι 18 για υπερβολική ταχύτητα. Επιπλέον, φέρεται να μην είχε άδεια οδήγησης της απαιτούμενης κατηγορίας

