Ποιος είναι ο Ρώσος μεγιστάνας που διέσχισε χωρίς πρόβλημα με το γιοτ του τα Στενά του Ορμούζ

Το υπερπολυτελές γιοτ που πέρασε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν συνδέεται με τον Ρώσο μεγιστάνα Αλεξέι Μορντάσοφ

O Ρώσος μεγιστάνας, Αλεξέι Μορντάσοφ

  • Ο Ρώσος μεγιστάνας Αλεξέι Μορντάσοφ, στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν, συνδέεται με το υπερπολυτελές γιοτ Nord που διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον αποκλεισμό.
  • Το γιοτ Nord, μήκους 142 μέτρων και αξίας πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια, ταξίδεψε από το Ντουμπάι στη Μουσκάτ του Ομάν το Σαββατοκύριακο.
  • Ο Μορντάσοφ είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στη Ρωσία με περιουσία περίπου 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων και κύριος μέτοχος της χαλυβουργικής εταιρείας Severstal.
  • Έχει υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την ΕΕ λόγω των δεσμών του με τον Πούτιν και μετέφερε βασικά περιουσιακά στοιχεία στην οικογένειά του μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
  • Ο Μορντάσοφ προέρχεται από φτωχή οικογένεια, είναι παντρεμένος και έχει επτά παιδιά.
Στον στενό κύκλο του Βλαντίμιρ Πούτιν ανήκει ο Ρώσος μεγιστάνας, Αλεξέι Μορντάσοφ ο οποίος συνδέεται με το υπερπολυτελές γιοτ που διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον ναυτικό αποκλεισμό.

Το πολυτελές σκάφος πολλαπλών καταστρωμάτων, μήκους 142 μέτρων (465 ποδιών), με το όνομα Nord ταξίδεψε από το Ντουμπάι προς τη Μουσκάτ του Ομάν το Σαββατοκύριακο. Είναι ένα από τα λίγα ιδιωτικά σκάφη που διέσχισαν τα Στενά τους τελευταίους μήνες.

Ο Μορντάσοφ, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Πούτιν, δεν αναφέρεται ως ο επίσημος ιδιοκτήτης του σκάφους με ρωσική σημαία. Ωστόσο, τα αρχεία της Nord δείχνουν ότι το σκάφος είχε ταξινομηθεί το 2022 στο όνομα μιας εταιρείας που ανήκει στη σύζυγό του.

Το Nord, η αξία του οποίου εκτιμάται σε περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια αναχώρησε από το Ντουμπάι την Παρασκευή το βράδυ και έφτασε σε μια μαρίνα στην πρωτεύουσα του Ομάν το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Marine Traffic.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ρωσίας

Με περιουσία που εκτιμάται σε περίπου 37 δισεκατομμύρια δολάρια ο Μορντάσοφ είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στη Ρωσία και λέγεται ότι διατηρεί στενές σχέσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με το Forbes, ο Μορντάσοφ είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της χαλυβουργικής εταιρείας Severstal. Λέγεται ότι κατέχει περίπου το 77% της εταιρείας. Ο Μορντάσοφ ήταν επικεφαλής της εταιρείας για σχεδόν δύο δεκαετίες πριν παραιτηθεί το 2015.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Ρώσος κροίσος κατέχει επίσης μερίδιο στην εταιρεία εξόρυξης Nordgold, στον κατασκευαστή εξοπλισμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Power Machines και στον ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό πράκτορα TUI. Έχει επίσης μερίδιο στην αλυσίδα υπεραγορών Lenta και στον τηλεπικοινωνιακό πάροχο Rostelecom.

Σύμφωνα με το Forbes, ο Μορντάσοφ προέρχεται από φτωχή οικογένεια καθώς οι γονείς του ήταν εργάτες σε χαλυβουργείο. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο της Νορθουμβρίας και μεταπτυχιακό τίτλο στις Επιστήμες της Μηχανικής από το Ινστιτούτο Οικονομικών του Λένινγκραντ.

Ανέλαβε τη θέση του οικονομικού διευθυντή σε ένα χαλυβουργείο, αφού ο ηλικιωμένος διευθυντής του εργοστασίου του ανέθεσε να αγοράσει μετοχές για να αποτρέψει την εξαγορά του από τρίτους. Ωστόσο, ο Μορντάσοφ κράτησε το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών για τον εαυτό του.

Συγκαταλέγεται μεταξύ των πολλών Ρώσων που έχουν υποστεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, λόγω των δεσμών τους με τον Πούτιν. Μετά την ρωσική εισβολή, ο Μορντάσοφ μετέφερε γρήγορα ορισμένα από τα βασικά περιουσιακά του στοιχεία, μεταξύ των οποίων μετοχές της εταιρείας αναψυχής TUI και της εταιρείας εξόρυξης Nordgold, στην οικογένειά του.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία Severstal υπέστη ζημίες άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων το 2022 λόγω των δυτικών κυρώσεων. Το 2014, η Severstal πούλησε δύο χαλυβουργεία στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο που οι εντάσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης εντείνονταν, σύμφωνα με το Forbes. Είναι παντρεμένος και έχει επτά παιδιά.

