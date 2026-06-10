«Μην αναζητάτε περιπέτειες, γιατί θα απαντήσουμε σκληρά» – Νέες απειλές Ερντογάν για την Κύπρο

Σε νέο κύκλο υψηλών τόνων και σκληρής ρητορικής, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανήλθε με ευθείες αιχμές για την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανεβάζοντας εκ νέου την ένταση.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι «βλέπουμε προσπάθεια να ανάψει νέα φωτιά διχασμού στη Μεσόγειο, ειδικά στο νησί της Κύπρου», ενώ έκανε λόγο για «ορισμένες μικρές δομές, των οποίων οι φιλοδοξίες ξεπερνούν κατά πολύ το μέγεθός τους», τις οποίες κατηγόρησε ότι «έχουν επιβιβαστεί στη βάρκα της ισραηλινής πρόκλησης και λειτουργούν ως εργολάβοι του σιωνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο».

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kast edilirse cevabımız çok sert olur"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhtirasları cüsselerini aşan bazı yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Doğu Akdeniz'de hayal peşine düşmüşler. Kimse macera peşinde koşmasın. pic.twitter.com/h0kiGux2ge — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 10, 2026

Ο Ερντογάν ισχυρίστηκε ότι «κανείς δεν πρέπει να αναζητά περιπέτειες» και «κανείς δεν πρέπει να προσκολλάται σε αυτό το δίκτυο». «Αν θιγούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και του τουρκοκυπριακού λαού στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντησή μας θα είναι πολύ καθαρή και σκληρή», προσέθεσε.

Παράλληλα, συνέδεσε τις εξελίξεις στην Κύπρο με την κατάσταση στη Συρία και τον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι η ασφάλεια της Τουρκίας εκτείνεται πέρα από τα σύνορα της χώρας.

Ακόμη, «εξαπέλυσε« σφοδρή επίθεση κατά του Ισραήλ και της κυβέρνησης Νετανιάχου, κάνοντας λόγο για «πηγή αστάθειας» και «εργοστάσιο εντάσεων» στην περιοχή, ενώ υποστήριξε ότι η διεθνής κοινότητα δεν αντιδρά επαρκώς.

Αίσθηση προκάλεσε και η ιστορική αναφορά στο 1453, με αιχμές κατά όσων, όπως είπε, «στοχοποιούν την Κωνσταντινούπολη του Φατίχ», εντάσσοντας τη ρητορική του σε ένα πλαίσιο πρωτοφανούς πολιτικής πόλωσης.

Ο Ερντογάν κατέληξε ότι η Άγκυρα «δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα» σε καμία περιοχή που θεωρείται κρίσιμη για τα συμφέροντα του τουρκικού λαού, επιμένοντας ότι η ηγεσία θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο.

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