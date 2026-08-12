Αν Χάθαγουεϊ:«Ψεύτικα μαλλιά, αληθινή κοιλιά»-Η απάντησή της σε όσους αμφισβητούν την εγκυμοσύνη της

Η ηθοποιός δεν δίστασε να απαντήσει στα αιχμηρά σχόλια για την εμφάνισή της 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Αν Χάθαγουεϊ:«Ψεύτικα μαλλιά, αληθινή κοιλιά»-Η απάντησή της σε όσους αμφισβητούν την εγκυμοσύνη της
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  • Η Αν Χάθαγουεϊ απάντησε με χιούμορ στους αμφισβητίες της εγκυμονούσας κοιλιάς της, λέγοντας «Ψεύτικα μαλλιά, αληθινή κοιλιά».
  • Η ηθοποιός επιβεβαίωσε την εγκυμοσύνη της με τον σύζυγό της Adam Shulman, περιμένοντας το τρίτο τους παιδί.
  • Η εμφάνισή της στην πρεμιέρα της ταινίας «The End of Oak Street» προκάλεσε συζητήσεις στα social media για το αν η κοιλιά της ήταν πραγματική.
  • Ορισμένοι χρήστες υπερασπίστηκαν την Αν Χάθαγουεϊ, σημειώνοντας ότι η εμφάνιση εγκυμοσύνης διαφέρει ανά γυναίκα.
  • Η ηθοποιός φορούσε ένα custom σύνολο με crop top και χαμηλόμεσο τζιν που αποκάλυπτε μέρος της κοιλιάς της στην εκδήλωση.
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Με χιούμορ απάντησε η Αν Χάθαγουεϊ σε όσους σχολίασαν στα social media την εμφάνιση της εγκυμονούσας κοιλιάς της και υποστήριξαν ότι «δεν φαίνεται αληθινή», μετά την εμφάνισή της στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «The End of Oak Street» στο Λος Άντζελες.

Η 43χρονη ηθοποιός, η οποία τον Ιούνιο ανακοίνωσε ότι περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της Adam Shulman, δημοσίευσε ένα βίντεο από την προετοιμασία της για την πρεμιέρα και την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί. Στο βίντεο, που δείχνει στιγμές από την προετοιμασία αλλά και από την εκδήλωση, έδωσε τη δική της απάντηση γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Fake hair, real bump», δηλαδή «Ψεύτικα μαλλιά, αληθινή κοιλιά».

Η Αν Χάθαγουεϊ φαίνεται να ετοιμάζεται για την πρεμιέρα, ενώ στη συνέχεια εμφανίζεται με το ιδιαίτερο outfit που επέλεξε για την περίσταση.

Τα σχόλια για την κοιλιά της

Η εμφάνισή της προκάλεσε έντονη συζήτηση στα social media, με ορισμένους χρήστες να αμφισβητούν ακόμη και το αν η κοιλιά της ήταν πραγματική.

«Γιατί φαίνεται ψεύτικη;» και «Έλα τώρα. Αυτό δεν είναι αληθινό», ήταν μερικά από τα σχόλια που γράφτηκαν κάτω από σχετικές αναρτήσεις.

Άλλοι χρήστες, ωστόσο, έσπευσαν να υπερασπιστούν την ηθοποιό, επισημαίνοντας ότι η εμφάνιση μιας εγκύου γυναίκας μπορεί να διαφέρει σημαντικά από περίπτωση σε περίπτωση.

«Πολλοί άνθρωποι σε αυτά τα σχόλια δεν έχουν δει ποτέ έγκυο κοιλιά σε γυναίκα που έχει κοιλιακούς», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Αν Χάθαγουεϊ - κοιλία - εγκυμοσύνη

Σχόλιο στο TikTok για την «ψεύτικη» κοιλιά της Αν Χάθαγουεϊ

«Μπορούν οι γυναίκες, επιτέλους, να υπάρχουν;» σχολίασε κάποιος άλλος, ενώ ένας ακόμη χρήστης σημείωσε ότι είναι «τρελό» το γεγονός πως ο κόσμος σχολιάζει διαρκώς τις γυναίκες και την εμφάνισή τους.

Η εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα

Η Αν Χάθαγουεϊ επέλεξε για την πρεμιέρα ένα custom σύνολο του Atelier Prabal Gurung, το οποίο άφηνε ακάλυπτο μέρος της κοιλιάς της.

Anne Hathaway
Invision

Το outfit περιλάμβανε ένα crop top με μακριά ουρά, το οποίο συνδύασε με χαμηλόμεσο τζιν και κόκκινες γόβες.

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