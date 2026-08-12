Πούτιν: Προειδοποιεί τη Δύση με «αναλογική απάντηση» για τις κατασχέσεις ρωσικών πλοίων

Snapshot Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα απαντήσει αναλογικά σε οποιεσδήποτε απόπειρες κατάσχεσης ρωσικών εμπορικών πλοίων, ανεξαρτήτως τοποθεσίας.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε τις ενέργειες της ΕΕ ως «πειρατεία και ληστεία» και τόνισε ότι η αντίδραση της Ρωσίας μπορεί να εκδηλωθεί οπουδήποτε, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης ευθύνης του Στόλου του Ειρηνικού.

Κατηγόρησε το ΝΑΤΟ για επικίνδυνη διείσδυση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και την Αρκτική, αναφέροντας ότι η ανάπτυξη νέων οπλικών συστημάτων απειλεί άμεσα τη Ρωσία.

Ο Πούτιν στράφηκε κατά της Ιαπωνίας για τις κυρώσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και υπενθύμισε τις εδαφικές διαφορές για τις Κουρίλες Νήσους.

Από τη Σαχαλίνη, ο Πούτιν επισήμανε ότι ορισμένες χώρες προσπαθούν να περιορίσουν την κίνηση ρωσικών πλοίων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στρατιωτικής ετοιμότητας. Snapshot powered by AI

«Η Ρωσία θα απαντήσει αναλογικά στην κατάσχεση των εμπορικών πλοίων της, όχι μόνο στις ίδιες θαλάσσιες περιοχές, αλλά οπουδήποτε» ξεκαθάρισε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν

Από τη ναυαρχίδα του στόλου του Ειρηνικού, το πυραυλοφόρο καταδρομικό «Varyag», ο Πούτιν χαρακτήρισε τις ενέργειες των κρατών της ΕΕ «πειρατεία και ληστεία». Τόνισε δε ότι η αντίδραση της Ρωσίας δεν θα περιοριστεί στα σημεία όπου ενδεχομένως εκδηλωθούν τέτοιες ενέργειες, αλλά θα εκδηλωθεί οπουδήποτε η Μόσχα το κρίνει αναγκαίο, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης ευθύνης του Στόλου του Ειρηνικού.

Παράλληλα, ο Πούτιν έστρεψε τα πυρά του κατά της Ιαπωνίας για τις κυρώσεις που επέβαλε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, υπενθυμίζοντας τις εδαφικές αξιώσεις του Τόκιο για τις Κουρίλες Νήσους.

«Το ΝΑΤΟ διεισδύει στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού»

Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε επίσης το ΝΑΤΟ για επικίνδυνη διείσδυση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και την Αρκτική, σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη νέων οπλικών συστημάτων δημιουργεί άμεσες απειλές για τη χώρα του.

Ο Πούτιν έκανε δηλώσεις από το νησί της Σαχαλίνης στη ρωσική άπω ανατολή, όπου παρακολούθησε στρατιωτικά γυμνάσια. Η Ρωσία βλέπει ότι οι αρχές σε ορισμένες χώρες επιχειρούν να περιορίσουν την κίνηση ρωσικών πλοίων, όπως δήλωσε ακόμα ο ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.