Ινδία: Πώς μια 97χρονη σώθηκε από τις φονικές πλημμύρες πάνω σε μία σχεδία από κορμούς μπανανιάς

Snapshot Μία 97χρονη στην Ινδία διασώθηκε κατά τις πλημμύρες με αυτοσχέδια σχεδία από κορμούς μπανανιάς λόγω έλλειψης βοήθειας και μέσων διάσωσης.

Οι πλημμύρες στην πολιτεία Ασάμ έχουν προκαλέσει πάνω από 100 θανάτους και έχουν επηρεάσει 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους σε 25 επαρχίες.

Η καταστροφή περιλαμβάνει απώλειες ζωικού κεφαλαίου, υποδομών και προσωπικών αντικειμένων χωρίς ασφαλιστική κάλυψη για τους πληγέντες.

Η αυξημένη συχνότητα και ένταση των πλημμυρών αποδίδεται σε φυσικά φαινόμενα και στην ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως υλοτομία και άναρχη δόμηση.

Η πληγείσα οικογένεια επέστρεψε στο σπίτι της και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, υψώνοντας τα θεμέλια και κατασκευάζοντας υπερυψωμένες πλατφόρμες ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Mετά τα μεσάνυχτα της 19ης Ιουλίου, καθώς τα νερά των πλημμυρών σάρωναν το χωριό της στην πολιτεία Ασάμ της βορειοανατολικής Ινδίας, η Μπορνάλι Μπαρούα και ο σύζυγός της προσπαθούσαν απεγνωσμένα να σώσουν την 97χρονη μητέρα του.

Η Λοκάντα Ντουαράχ, σχεδόν κατάκοιτη στο κρεβάτι, ήταν αδύνατον να περπατήσει, ενώ στην περιοχή δεν υπήρχαν διαθέσιμες βάρκες, συνεργεία διάσωσης ή γείτονες για βοήθεια. Έτσι, το ζευγάρι την ανέβασε σε μια αυτοσχέδια σχεδία από κορμούς μπανανιάς και τη μετέφερε μέσα από τα ορμητικά νερά προς ένα ασφαλές καταφύγιο, σε έναν εθνικό δρόμο του χωριού Τσαρίνγκ, στην πληγείσα επαρχία Σιβασαγκάρ.

Στην πολιτεία Ασάμ, οι νεκροί από τις πλημμύρες έχουν ξεπεράσει τους 100 και οι πληγέντες αγγίζουν το 1,2 εκατομμύριο σε 25 επαρχίες. Για τη 40χρονη Μπαρούα, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στην περιοχή, το σοκ ήταν τεράστιο, καθώς η περιοχή δεν είχε αντιμετωπίσει παρόμοιο φαινόμενο στη σύγχρονη ιστορία της.

Η ίδια, πρώην δημοσιογράφος που εγκατέλειψε το επάγγελμα το 2016 για να ασχοληθεί με τη κτηνοτροφία, είδε τη φάρμα της να καταστρέφεται ολοσχερώς. Η πλημμύρα παρέσυρε τις κατσίκες, τις πάπιες και τα κοτόπουλα που διέθετε, ενώ κατέστρεψε μηχανήματα, οχήματα, έπιπλα και προσωπικά αντικείμενα, χωρίς καμία ασφαλιστική αποζημίωση, καθώς δεν υπάρχει σχετική μέριμνα για το ζωικό κεφάλαιο.

Η άνοδος της στάθμης των ποταμών Τζάντζι, Ντικχόου και Μιτόνγκ, σε συνδυασμό με την υπερχείλιση του Βραχμαπούτρα, έκανε τα φράγματα να καταρρεύσουν με αποτέλεσμα ορμητικά νερά να εισβάλλουν στους οικισμούς. Ειδικοί επιστήμονες, όπως ο καθηγητής Γεωγραφίας Ντρουμπατζγιότι Σαχαρία, επισημαίνουν ότι αν και οι πλημμύρες είναι φυσικό φαινόμενο στην κοιλάδα του Βραχμαπούτρα, η συχνότητα και η σφοδρότητά τους έχουν πλέον υπερβεί κάθε ιστορικό προηγούμενο. Η ανθρώπινη δραστηριότητα, η υλοτομία, η εξόρυξη, η άναρχη δόμηση στις λεκάνες απορροής και η έλλειψη διακρατικού σχεδιασμού για τη διαχείριση της λεκάνης του ποταμού επιδεινώνουν δραματικά το πρόβλημα.

Παρά τις τεράστιες υλικές και ψυχολογικές απώλειες, η Μπαρούα και η οικογένειά της, αφού παρέμειναν για δέκα ημέρες σε καταυλισμό, επέστρεψαν για να ξαναφτάξου το σπίτι τους. Δηλώνει αποφασισμένη να μην εγκαταλείψει τον τόπο της, αλλά να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, υψώνοντας τα θεμέλια της κατοικίας της και κατασκευάζοντας υπερυψωμένες πλατφόρμες ασφαλείας. Η ίδια, δεν θεωρεί τον εαυτό της κλιματικό πρόσφυγα, αλλά πιστεύει ότι πρέπει να μάθουν πλεον να ζουν με τις πλημμύρες.