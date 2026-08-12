Όταν ο Τεντόγλου αγκάλιασε τη Ντρέσλερ: Οι δυο τους στην κορυφή της ιστορίας του μήκους

Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει συνηθίσει να γράφει τη δική του ιστορία στο μήκος. Στο Μπέρμιγχαμ, όμως, έγραψε ένα κεφάλαιο που τον συνδέει πλέον με μία από τις μεγαλύτερες μορφές που γνώρισε ποτέ το αγώνισμα. Με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2026, έγινε μόλις ο δεύτερος αθλητής στην ιστορία του μήκους που κατακτά τέσσερις συνεχόμενες φορές τον ευρωπαϊκό τίτλο. Η πρώτη και μέχρι πρότινος μοναδική ήταν η σπουδαία Χάικε Ντρέσλερ.

Το 2018, στο Βερολίνο, ο 20χρονος τότε Τεντόγλου κατακτούσε για πρώτη φορά τον ευρωπαϊκό τίτλο στον ανοιχτό στίβο. Τέσσερα χρόνια αργότερα, στο Μόναχο, υπερασπιζόταν τον τίτλο του. Το 2024, στη Ρώμη, έφτανε για τρίτη συνεχόμενη φορά στην κορυφή, μάλιστα με ένα εντυπωσιακό 8,65 μ., που αποτέλεσε και ρεκόρ της διοργάνωσης. Και τώρα, το 2026, στο Μπέρμιγχαμ, ολοκλήρωσε το «καρέ».

Τέσσερα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, τέσσερα χρυσά. Καμία ήττα στον τελικό του μήκους σε αυτή τη διαδρομή.

Για να βρει κανείς τον μοναδικό άνθρωπο που είχε καταφέρει κάτι αντίστοιχο, πρέπει να γυρίσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες πίσω. Η Χάικε Ντρέσλερ είχε κατακτήσει τέσσερις διαδοχικούς ευρωπαϊκούς τίτλους στο μήκος, το 1986, το 1990, το 1994 και το 1998. Η Γερμανίδα θρύλος είχε δημιουργήσει ένα επίτευγμα που έμοιαζε να ανήκει σε μια άλλη εποχή. Από το Μπέρμιγχαμ του 2026, όμως, έχει πλέον παρέα.

Και δεν είναι τυχαίο ότι οι δύο ιστορίες είχαν συναντηθεί πολύ πριν φτάσει ο Τεντόγλου σε αυτό το σημείο.

Στις 8 Αυγούστου 2018, λίγες ώρες μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία του στο Βερολίνο, ο νεαρός Έλληνας πρωταθλητής είχε βρεθεί μπροστά σε έναν από τους ανθρώπους που είχαν γράψει τη δική τους ιστορία στο ίδιο αγώνισμα. Η Ντρέσλερ ήταν εθελόντρια στους αγώνες και βοηθούσε στη διεξαγωγή του τελικού του μήκους. Ο Γιώργος Πομάσκι, βλέποντάς την, έδειξε στον αθλητή του ποια ήταν.

Ο Τεντόγλου δεν χρειάστηκε πολλά. Πήγε προς το μέρος της και την αγκάλιασε.

Τέσσερα χρυσά, τέσσερις συνεχόμενες διοργανώσεις και πλέον μία θέση στην ιστορία που μέχρι χθες ανήκε αποκλειστικά στη Χάικε Ντρέσλερ...