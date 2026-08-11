Άγιος Δημήτριος: Από πνευμονικό οίδημα και υποξία επήλθε ο θάνατος του αστυνομικού

Ληφθήκαν ιστολογικά και τοξικολογικά δείγματα για να διαπιστωθεί αν κατανάλωσε ουσίες που επηρέασαν την υγεία του.  

Κατερίνα Ρίστα

Άγιος Δημήτριος: Από πνευμονικό οίδημα και υποξία επήλθε ο θάνατος του αστυνομικού
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Ο 34χρονος αστυνομικός βρέθηκε νεκρός σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο, με αιτία θανάτου το πνευμονικό οίδημα και την υποξία.
  • Η νεκροψία δεν αποκάλυψε κάκωση ή σημάδια εγκληματικής ενέργειας στη σορό του αστυνομικού.
  • Ληφθήκαν ιστολογικά και τοξικολογικά δείγματα για να διαπιστωθεί αν κατανάλωσε ουσίες που επηρέασαν την υγεία του.
  • Οι Αρχές εξετάζουν καταθέσεις συντρόφου, συναδέλφων και άλλων προσώπων, καθώς και βιντεοληπτικό υλικό για πιθανούς μάρτυρες ή συνοδούς.
  • Το μπουκάλι με αλκοόλ που βρέθηκε στο όχημα αποτελεί στοιχείο που ερευνά η ασφάλεια.
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Ολοκληρώθηκε η νεκροψία στη σορό του 34χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε υπηρεσιακό συμβατικό όχημα στον Άγιο Δημήτριο στη συμβολή των οδών Βουλιαγμένης και Πικροδάφνης.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, δεν εντοπίστηκε καμία κάκωση ή εκδορά στη σορό του αστυνομικού, ούτε προκύπτουν χτυπήματα που να δείχνουν εγκληματική ενέργεια.

Παράλληλα, έγινε λήψη ιστού και δειγμάτων έτσι ώστε να διεξαχθούν ενδελεχείς ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν έλαβε κάποια ουσία που ενδεχομένως του προκάλεσε επιπλοκές στην υγεία του κι επήλθε ο θάνατός του.

Μέχρι στιγμής, ως αιτία θανάτου αναφέρεται το πνευμονικό οίδημα και η υποξία.

Τι ερευνούν οι Αρχές

Η σύντροφός του έχει καταθέσει ότι δεν προηγήθηκε κάποιος καυγάς μεταξύ τους, ενώ δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Καταθέσεις θα δώσουν και συνάδελφοί του, όπως και πρόσωπο που τον συνάντησε την τελευταία ημέρα πριν εξαφανιστεί και τελικά εντοπιστεί στον Άγιο Δημήτριο από το στίγμα του κινητού του.

Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ που ερευνούν την υπόθεση, έχουν συλλέξει και βιντεοληπτικό υλικό από παρακείμενες κάμερες, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν βρισκόταν κι άλλο άτομο μαζί του στο υπηρεσιακό όχημα.

Συν τοις άλλοις, το μπουκάλι με το αλκοόλ που βρέθηκε μέσα στο όχημα, δεν περνά απαρατήρητο από την ασφάλεια.

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