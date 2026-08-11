Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ ποζάρει μπροστά στο χλιδάτο ιδιωτικό τζετ του Ρονάλντο, αξίας 70 εκατ. ευρώ

Snapshot Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ δημοσίευσε βίντεο μπροστά στο ιδιωτικό τζετ του Κριστιάνο Ρονάλντο, αξίας άνω των 70 εκατ. ευρώ.

Η ανάρτηση έγινε ενώ αυξάνονταν οι φήμες για τον γάμο του ζευγαριού στη Μαδέρα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα ημερομηνία γάμου.

Η Τζορτζίνα συχνά μοιράζεται στιγμιότυπα από τον πολυτελή τρόπο ζωής τους στα social media.

Χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στη Μαδέρα περιμένοντας τον πολυαναμενόμενο γάμο. Snapshot powered by AI

Χιλιάδες θαυμαστές βρέθηκαν το Σαββατοκύριακο στη Μαδέρα περιμένοντας τον πολυαναμενόμενο γάμο του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ.

Ωστόσο, την ώρα που τα σενάρια για μια ενδεχόμενη γαμήλια τελετή πλήθαιναν, η σύντροφος του ποδοσφαιριστή επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακολούθους ένα στιγμιότυπο με έντονη δόση πολυτέλειας.

Η ίδια δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται μπροστά από το εντυπωσιακό ιδιωτικό τζετ του αρραβωνιαστικού της, ένα αεροσκάφος αξίας άνω των 70 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή, καθώς αποτελεί ακόμη μία ματιά στον ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής που ακολουθούν ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η σύντροφός του. Ιδιωτικά αεροσκάφη, ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, εντυπωσιακές κατοικίες και υψηλή μόδα αποτελούν συχνά μέρος των αναρτήσεων της Τζορτζίνα, η οποία έχει δημιουργήσει τη δική της ισχυρή παρουσία στα social media.

Το ενδιαφέρον, πάντως, αυτή τη φορά δεν περιορίστηκε στο πολυτελές τζετ. Η ανάρτηση ήρθε σε μια στιγμή κατά την οποία η συζήτηση γύρω από τον γάμο του ζευγαριού βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.

Παρά τις έντονες φήμες και την κινητοποίηση των θαυμαστών στη Μαδέρα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ δεν έχουν μέχρι στιγμής αποκαλύψει πότε σκοπεύουν να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας – ούτε έχουν επιβεβαιώσει δημόσια κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία.

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