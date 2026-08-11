Πρόγραμμα δενδροφυτεύσεων των σχολικών αυλών του Δήμου Αθηναίων - Δείτε εικόνες

Με την έλευση των υψηλών θερμοκρασιών, ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει το συνολικό αποτέλεσμα των πράσινων δράσεων που διενεργήθηκαν στις σχολικές αυλές της πόλης με στόχο το δροσισμό τους.

Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Γιώργος Π. Αποστολόπουλος "μέσα στο σχολικό έτος 2025-2026 πετύχαμε τη φύτευση συνολικά 43 σχολικών αυλών. Ειδικότερα φυτεύσαμε 229 δέντρα, 1238 θάμνους και υλοποιήσαμε επιπλέον παρεμβάσεις όπως κλαδεύσεις, δημιουργία λαχανόκηπων και τοποθέτηση ανθόφυτων".

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Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν με τις ίδιες δυνάμεις της Διεύθυνσης Πρασίνου αλλά και του Ευρωπαϊκού προγράμματος ASCEND της ΔΑΕΜ και της Αναπτυξιακής. Οι δράσεις θα συνεχιστούν με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.