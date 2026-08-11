Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός σε ευρωπαϊκές «μάχες»: Η ώρα και τα κανάλια των αποψινών (11/08) ρεβάνς

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν εκτός έδρας υποχρεώσεις με στόχο την πρόκριση από τις Ναϊμέγκεν και ΤΣΣΚΑ 1948 αντίστοιχα. Οι δύο «αιώνιοι» ήρθαν ισόπαλοι στα πρώτα παιχνίδια στις έδρες τους και ταξίδεψαν σε Ολλανδία και Βουλγαρία για τις κρίσιμες ρεβάνς.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός μετά το 0–0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» πηγαίνει «πάνοπλος» στο Γκοφέρσταντιον της Ναϊμέγκεν. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το MEGA στις 20:30.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στο «Σπύρος Λούης» και ταξίδεψε στη Σόφια με σκοπό να περάσει στα πλέι–οφ του Europa Conference League και να διατηρήσει ζωντανό το ευρωπαϊκό του μέλλον. Μία ενδεχόμενη αποτυχία θα σημάνει πρόωρο αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, από τον Αύγουστο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ, επίσης στις 20:30.