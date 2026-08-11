Πόρτο Γερμενό: 13 τόνοι τροφής και δεξαμενές νερού για την άγρια πανίδα στις πυρόπληκτες εκτάσεις

Η δράση αφορά όλα τα ζώα της περιοχής, χωρίς διάκριση ανάμεσα σε θηρεύσιμα και προστατευόμενα είδη

Σωτήρης Σκουλούδης, Ρεπορτάζ

Πόρτο Γερμενό: 13 τόνοι τροφής και δεξαμενές νερού για την άγρια πανίδα στις πυρόπληκτες εκτάσεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στο Πόρτο Γερμενό διανεμήθηκαν 13 τόνοι φυτικής τροφής και εγκαταστάθηκαν τρεις δεξαμενές νερού για την άγρια πανίδα μετά τις πυρκαγιές της 31ης Ιουλίου.
  • Η δράση υλοποιήθηκε από τη Δ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τις Δασικές Υπηρεσίες.
  • Η υποστήριξη αφορά όλα τα ζώα της περιοχής, χωρίς διάκριση ανάμεσα σε θηρεύσιμα και προστατευόμενα είδη, όπως ζαρκάδια, αγριογούρουνα και χελώνες.
  • Η παρέμβαση στοχεύει στην άμεση φροντίδα της πανίδας για την επιβίωσή της και την αποκατάσταση της φυσικής ισορροπίας μετά τις πυρκαγιές.
  • Οι αρμόδιοι φορείς έχουν ανακοινώσει ότι η δράση θα συνεχιστεί για την περαιτέρω υποστήριξη των πληγεισών περιοχών.
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Το Newsbomb βρέθηκε στο Πόρτο Γερμενό και κάλυψε την οργανωμένη δράση παροχής τροφής και νερού για την άγρια πανίδα στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από τη Δ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες.

Μετά τις πυρκαγιές της 31ης Ιουλίου, οι οποίες έπληξαν τις περιοχές Πόρτο Γερμενό, Ψάθα, Βένιζα, Ξηρονομή και Δομβραίνα, η διαθέσιμη τροφή, το νερό και τα σημεία κάλυψης για τα ζώα περιορίστηκαν σημαντικά. Για τον λόγο αυτό οργανώθηκε η στοχευμένη παρέμβαση, με στόχο την υποστήριξη της επιβίωσης των ειδών που ζουν στις καμένες εκτάσεις.

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Στο πλαίσιο της δράσης διανεμήθηκαν περίπου 13 τόνοι φυτικής τροφής σε 13 επιλεγμένα σημεία, ενώ εγκαταστάθηκαν και τρεις δεξαμενές-ποτίστρες, χωρητικότητας 300 λίτρων η καθεμία. Η τροφοδοσία και η παροχή νερού πραγματοποιούνται με ελεγχόμενο τρόπο, ώστε να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες της πανίδας στις πληγείσες περιοχές.

Το είδος των τροφών και των σπόρων που χρησιμοποιήθηκαν απευθύνεται σε μία μεγάλη γκάμα θηλαστικών και πτηνών που ενδημούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ η όληπροσπάθεια σχεδιάστηκε και θα συνεχίσει να καθοδηγείται από ειδικούς επιστήμονεςτων κυνηγετικών οργανώσεων και των τοπικών δασαρχείων της Βοιωτίας και τηςΑττικής, που το προηγούμενο διάστημα είχαν χαρτογραφήσει και επισημάνει τιςτοποθεσίες που χρήζουν παρέμβασης.

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Η δράση αφορά όλα τα ζώα της περιοχής, χωρίς διάκριση ανάμεσα σε θηρεύσιμα και προστατευόμενα είδη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ζαρκάδια, αγριογούρουνα, χελώνες, σκαντζόχοιροι, αλλά και πολλά ακόμη μικρά και μεγαλύτερα είδη της άγριας πανίδας, τα οποία μετά τη φωτιά βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρές δυσκολίες εξεύρεσης τροφής, νερού και καταφυγίου.

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Η παρέμβαση στο Πόρτο Γερμενό αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης φροντίδας των οικοσυστημάτων μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά, καθώς η αποκατάσταση της φυσικής ισορροπίας δεν αφορά μόνο τη βλάστηση, αλλά και τα ζώα που εξαρτώνται από αυτή για την επιβίωσή τους.

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Ο Ευστάθιος Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μιλώντας στο Newsbomb ανέρχεται στις δράσεις της πολιτείας για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.

Ο πρόεδρος της Δ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος Νίκος Σταθόπουλος σε δηλώσεις του στο Newsbomb εξηγεί τη σημασία της δράσης και τονίζει ότι θα υπάρξει και συνέχεια

Ο ομοσπονδιακός Θηροφύλακας Βαγγέλης Ρωμανός δηλώνει στο Newsbomb:

«Ως άνθρωποι που βρισκόμαστε καθημερινά στο βουνό, κατανοούμε απόλυτα και βιώνουμε την αγωνία των πολιτών για την τύχη των ζώων μετά την πυρκαγιά. Όμως, η άσκοπη και ανεξέλεγκτη ρίψη τροφών μέσα στις καμένες εκτάσεις δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Αυτή τη στιγμή, η άγρια πανίδα που επιβίωσε προσπαθεί να βρει ξανά τις ισορροπίες της. Όταν κάποιος αφήνει τροφές χωρίς σχέδιο, το μόνο που καταφέρνει είναι να συγκεντρώνει τα ζώα σε συγκεκριμένα σημεία, καθιστώντας τα εύκολη λεία για άρπαγες ή επιτήδειους, ενώ παράλληλα τα εξοικειώνει επικίνδυνα με την ανθρώπινη παρουσία.

Η παροχή βοήθειας πρέπει να γίνεται πάντα με βάση τις οδηγίες των επιστημόνων και των δασικών αρχών. Η πιο αποτελεσματική δράση αυτή τη στιγμή είναι η δημιουργία ελεγχόμενων σταθμών νερού στην περιφέρεια των καμένων εκτάσεων και η στενή συνεργασία με τις αρμόδιες οργανώσεις, ώστε η υποστήριξη της πανίδας να γίνει με ασφάλεια και επιστημονική εγκυρότητα. Είμαστε δίπλα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας ,στην Τοπική Αυτοδιοίκηση , στην Δασική Υπηρεσία,στον κάθε πολίτη, καθώς και σε οποιονδήποτε φορέα όπως κάνουμε σε κάθε δύσκολη στιγμή. Νιώθω ευλογημένος που μπορώ να προσφέρω το ελάχιστο στον φυσικό μας περιβάλλον και την αειφορία του εθνικού μας πλούτου».

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