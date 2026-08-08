Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Καρέ-καρέ η δραματική επιχείρηση διάσωσης 254 πολιτών

Συγκλονιστικές εικόνες από τη μεγάλη πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου και την επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνση κατοίκων από τον Άγιο Βασίλειο και το Πόρτο Γερμενό –

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Καρέ-καρέ η δραματική επιχείρηση διάσωσης 254 πολιτών
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στις 31 Ιουλίου ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία, στην περιοχή Καλαμάκι - Άγιος Βασίλειος Κιθαιρώνα Βοιωτίας.
  • Η Πυροσβεστική οργάνωσε επιχείρηση διάσωσης και απομάκρυνσης 254 πολιτών, κυρίως δια θαλάσσης, λόγω αδυναμίας πρόσβασης από ξηρά.
  • Η διάσωση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή πυροσβεστικών σκαφών, ιδιωτικών σκαφών, Λιμενικού και ρυμουλκών, ενώ πυροσβέστες έλεγχαν σπίτια στον οικισμό.
  • Ανάλογη επιχείρηση εκκένωσης έγινε και στο Πόρτο Γερμενό, με απομάκρυνση οικογένειας και ηλικιωμένης γυναίκας από την παραλιακή ζώνη.
  • Η προστασία της ανθρώπινης ζωής ήταν η απόλυτη προτεραιότητα της Πυροσβεστικής κατά την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
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Νέα στιγμιότυπα από την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 31 Ιουλίου στην Αττικοβοιωτία, καθώς και από την επιχείρηση διάσωσης και απομάκρυνσης πολιτών, έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική.

Πρόκειται για μια επιχείρηση που εξελίχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν με ταχύτητα και σε ορισμένα σημεία η πρόσβαση από το οδικό δίκτυο είχε καταστεί αδύνατη. Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έκανε λόγο για μια σύνθετη επιχείρηση, στην οποία βασικός στόχος ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η φωτιά ξέσπασε το πρωί στον Κιθαιρώνα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 09:04 το πρωί της 31ης Ιουλίου σε δασική έκταση στην περιοχή Καλαμάκι - Άγιος Βασίλειος Κιθαιρώνα Βοιωτίας. Μισή ώρα περίπου αργότερα, στις 09:37, εστάλη μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο οι κάτοικοι καλούνταν να απομακρυνθούν προληπτικά από την περιοχή.

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, τόσο από ξηρά όσο και από αέρα και θάλασσα. Ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν για την αναχαίτιση του πύρινου μετώπου, παράλληλα οργανωνόταν η απομάκρυνση των κατοίκων από τα σημεία που απειλούνταν άμεσα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑΣ

Στον Άγιο Βασίλειο έφτασε πρώτο το πυροσβεστικό ταχύπλοο «RAFNAR 22», ενώ λίγο αργότερα κατέπλευσε και το πυροσβεστικό πλοίο «ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ». Τα δύο σκάφη ανέλαβαν την απομάκρυνση πολιτών από την προβλήτα του οικισμού.

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Η διάσωση από τη θάλασσα

Στον Άγιο Βασίλειο έφτασε πρώτο το πυροσβεστικό ταχύπλοο «RAFNAR 22», ενώ λίγο αργότερα κατέπλευσε και το πυροσβεστικό πλοίο «ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ». Τα δύο σκάφη ανέλαβαν την απομάκρυνση πολιτών από την προβλήτα του οικισμού.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν ακόμη πέντε ιδιωτικά σκάφη, τα οποία αρχικά είχαν παραμείνει σε ετοιμότητα και στη συνέχεια συμμετείχαν ενεργά στη μεταφορά των πολιτών σε ασφαλή σημεία. Στην επιχείρηση έλαβαν επίσης μέρος ένα σκάφος του Λιμενικού Σώματος και δύο ρυμουλκά.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑΣ

Εικόνες από τη μεγάλη πυρκαγιά

INTIME NEWS

Η θαλάσσια εκκένωση πραγματοποιήθηκε την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν μέσα στον οικισμό, προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς και να προστατεύσουν τις κατοικίες.

Πυροσβέστες έλεγχαν σπίτι προς σπίτι

Παρά την προειδοποίηση μέσω του 112, αρκετοί κάτοικοι παρέμειναν στην παραλία και χρειάστηκε να απομακρυνθούν αργότερα. Η γρήγορη επέκταση της πυρκαγιάς είχε προκαλέσει διακοπή της οδικής πρόσβασης, με αποτέλεσμα η έξοδος από την περιοχή μέσω ξηράς να μην είναι πλέον ασφαλής.

Την ίδια στιγμή, πυροσβέστες πραγματοποιούσαν ελέγχους σε ολόκληρο τον οικισμό, προσεγγίζοντας κατοικίες μία προς μία, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπήρχαν άνθρωποι που παρέμεναν σε κίνδυνο.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑΣ

Η ταχεία εξέλιξη της πυρκαγιάς είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η οδική πρόσβαση προς τον οικισμό, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή αποχώρηση από ξηράς.

INTIME NEWS

Μεταξύ εκείνων που απομακρύνθηκαν με τη βοήθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία, οικογένειες με μικρά παιδιά, αλλά και κατοικίδια, σε συνθήκες ιδιαίτερα επικίνδυνες λόγω της παρουσίας των φλογών.

254 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία

Συνολικά, 254 πολίτες απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης από την προβλήτα του Αγίου Βασιλείου. Από αυτούς, 238 μεταφέρθηκαν στην παραλία Λιβαδόστρατα, ενώ ακόμη 16 οδηγήθηκαν στο λιμάνι των Αντικύρων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑΣ

Η ταχεία εξέλιξη της πυρκαγιάς είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η οδική πρόσβαση προς τον οικισμό, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή αποχώρηση από ξηράς.

INTIME NEWS

Στο σημείο βρέθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, μαζί με στελέχη της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, υποστηρίζοντας το έργο των επιχειρησιακών δυνάμεων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑΣ

Η ταχεία εξέλιξη της πυρκαγιάς είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η οδική πρόσβαση προς τον οικισμό, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή αποχώρηση από ξηράς.

INTIME NEWS

Παρέμβαση και στο Πόρτο Γερμενό

Ανάλογη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το ίδιο βράδυ και στο Πόρτο Γερμενό. Όταν οι φλόγες έφτασαν στον οικισμό, πυροσβέστες που επέβαιναν στο «RAFNAR 22» απομάκρυναν με ασφάλεια από την παραλιακή ζώνη μια τετραμελή οικογένεια και μία ηλικιωμένη γυναίκα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑΣ

Η ταχεία εξέλιξη της πυρκαγιάς είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η οδική πρόσβαση προς τον οικισμό, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή αποχώρηση από ξηράς.

INTIME NEWS

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί προειδοποίηση μέσω του 112 για την απομάκρυνση των πολιτών.

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