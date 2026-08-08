Λευκάδα και Κέρκυρα: Συλλήψεις για κάνναβη, κοκαΐνη και ναρκωτικά δισκία

Snapshot τη Λευκάδα συνελήφθησαν δύο ημεδαποί με 16,3 και 16,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Στην Κέρκυρα δύο ημεδαποί συνελήφθησαν με ναρκωτικό δισκίο και μικροποσότητα κοκαΐνης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές για περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο σε Λευκάδα και Κέρκυρα, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Στη Λευκάδα, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Ειδικότερα, άνδρες των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν και συνέλαβαν δύο ημεδαπούς, ηλικίας 40 και 25 ετών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν, κατά περίπτωση, 16,3 και 16,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Αντίστοιχα, σε περιοχές της Κεντρικής Κέρκυρας, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ προχώρησαν στη σύλληψη δύο ακόμη ημεδαπών, ηλικίας 45 και 34 ετών. Ο ένας κατείχε ναρκωτικό δισκίο, ενώ στην κατοχή του δεύτερου εντοπίστηκε μικροποσότητα κοκαΐνης.

Μετά τη σύλληψή τους, και οι τέσσερις οδηγήθηκαν στις αρμόδιες κατά τόπους Εισαγγελικές Αρχές, όπου θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.