Ιστορική μεταφορά 30 φαλαινών μπελούγκα από τον Καναδά στις ΗΠΑ

 Πώς στήθηκε η αεροπορική γέφυρα σωτηρίας

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Ιστορική μεταφορά 30 φαλαινών μπελούγκα από τον Καναδά στις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το θεματικό πάρκο SeaWorld στο Σαν Αντόνιο υποδέχθηκε 7 διασωθείσες φάλαινες μπελούγκα μετά από μεταφορά σχεδόν 3.000 χιλιομέτρων από κλειστό θαλάσσιο πάρκο στον Καναδά.
  • Η επιχείρηση μεταφοράς 30 φαλαινών αποτελεί το μεγαλύτερο σε μέγεθος εγχείρημα μεταφοράς αιχμάλωτων κητωδών από ζωολογικό κήπο ή ενυδρείο.
  • Οι φάλαινες λαμβάνουν κτηνιατρική φροντίδα και προσαρμόζονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μακριά από το κοινό, με στενή παρακολούθηση της υγείας και συμπεριφοράς τους.
  • Προηγούμενη ομάδα 4 θηλυκών μπελούγκα μεταφέρθηκε στο Σικάγο με αεροσκάφος, ενώ το εγχείρημα συντονίζεται από την Ένωση Ζωολογικών Κήπων και Ενυδρείων σε συνεργασία με το SeaWorld.
  • Το SeaWorld διαθέτει πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας στη φροντίδα και διάσωση φαλαινών μπελούγκα και έχει περιθάλψει περισσότερα από 43.000 θαλάσσια ζώα.
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Το θεματικό πάρκο SeaWorld στο Σαν Αντόνιο υποδέχθηκε πρόσφατα 7 διασωθείσες φάλαινες μπελούγκα, έπειτα από ένα ταξίδι σχεδόν 3.000 χιλιομέτρων. Η μεταφορά τους εντάσσεται στο πλαίσιο μιας επείγουσας, πρωτοφανούς διεθνούς επιχείρησης για τη μεταστεγαση συνολικά 30 φαλαινών από ένα κλειστό θαλάσσιο πάρκο στον Καναδά, το οποίο αδυνατούσε πλέον να καλύψει τις ανάγκες φροντίδας τους.

Τα 7 θηλαστικά συνάντησαν δύο ακόμα αρσενικές μπελούγκα, που είχαν φτάσει στην πρώτη φάση της αποστολής στις 21 Ιουλίου, καταγράφοντας εθνικό ρεκόρ ως η μεγαλύτερη επιχειρησιακή μεταφορά αιχμάλωτων κητωδών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από ζωολογικό κήπο ή ενυδρείο.

«Καθώς πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό φαλαινών μπελούγκα που μετακινούνται ταυτόχρονα, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που όλα πήγαν βάσει σχεδίου και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το δεύτερο σκέλος αυτής της τεράστιας προσπάθειας διάσωσης», δήλωσε ο Στιβ Άιμπελ, Αντιπρόεδρος του τομέα Ζώων και Διατήρησης στο SeaWorld San Antonio, ο οποίος συνόδευσε τα ζώα και στις δύο αποστολές.

«Και οι επτά θηλυκές μπελούγκα βρίσκονται πλέον στο Σαν Αντόνιο, λαμβάνοντας την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα, διατροφή και προσοχή, καθώς προσαρμόζονται στο νέο τους περιβάλλον», πρόσθεσε.

Αεροπορική γέφυρα σωτηρίας

Η συγκεκριμένη αποστολή ακολούθησε το παράδειγμα μιας προηγούμενης ομάδας φαλαινών που μεταφέρθηκαν από το Οντάριο σε «γαλάζιες» πολιτείες των ΗΠΑ. Σε εκείνη την περίπτωση, 4 θηλυκές μπελούγκα ταξίδεψαν στο Σικάγο με ειδικά διαμορφωμένο εμπορευματικό αεροσκάφος Boeing 777 της Qatar Airways.

Τοποθετημένες σε ειδικές δεξαμενές νερού με ιμάντες ασφαλείας και υπό 24ωρη κτηνιατρική παρακολούθηση, έφτασαν στις εγκαταστάσεις του Ενυδρείου Shedd στις 22 Ιουλίου.

«Η μεταφορά ζώων τέτοιου μεγέθους, ακόμα και υπό τις καλύτερες συνθήκες, αποτελεί μια τεράστια πρόκληση», είπε στο CBS News Chicago ο Νταν Ας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ένωσης Ζωολογικών Κήπων και Ενυδρείων (AZA), που συντονίζει το εγχείρημα σε συνεργασία με το SeaWorld.

Η περίοδος προσαρμογής στο Σαν Αντόνιο

Για τις 7 φάλαινες που μεταφέρθηκαν στο Σαν Αντόνιο, η διαδικασία ήταν παρόμοια αλλά πολύ πιο απαιτητική. Τα 7 θηλυκά, που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν μαζί ως ομάδα, είναι οι Ξένα, Τζέμινι, Σκάιλα, Μίκα, Ιβ, Νέβα και Καλυψώ.

Αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται σε ειδικά διαμορφωμένο, ιδιωτικό χώρο, μακριά από τα βλέμματα του κοινού, όσο η ομάδα φροντίδας εστιάζει στην ομαλή μετάβασή τους. Οι φροντιστές επιτρέπουν σε κάθε φάλαινα να προσαρμοστεί με τον δικό της ρυθμό, παρακολουθώντας στενά αν τρέφονται σωστά, αν ξεκουράζονται και αν αρχίζουν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αλλά και με το νέο τους περιβάλλον.

Παράλληλα, ο Φράνκι και ο Μπέρτι Μποτς, οι δύο αρσενικές μπελούγκα που έφτασαν πριν από τρεις εβδομάδες από τον Καναδά, παρουσιάζουν πολύ καλή εικόνα. Σταδιακά γνωρίζουν τους εκπαιδευτές τους και κοινωνικοποιούνται με τις υπόλοιπες φάλαινες του πάρκου.

Για περισσότερα από 40 χρόνια, το SeaWorld εξειδικεύεται στη φροντίδα φαλαινών μπελούγκα, διαθέτοντας τεχνογνωσία στην κτηνιατρική ιατρική, την έρευνα συμπεριφοράς και τη διάσωση. Αποτελεί πλέον έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς διάσωσης θαλάσσιων ζώων στις ΗΠΑ, έχοντας περιθάλψει περισσότερα από 43.000 ζώα στην ιστορία του.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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